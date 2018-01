19-jarige student daagt Deliveroo voor de rechter

Ferwerda services heet zijn bedrijf. De omschrijving: bezorgt eten voor Deliveroo. “Dat kan niet kloppen”, zei de dame van de Kamer van Koophandel een paar maanden terug tijdens zijn inschrijving. “Je kunt toch niet maar één opdrachtgever hebben?” De 19-jarige Sytze Ferwerda had toen nog geen idee van dat zelfstandige ondernemerschap. Inmiddels is hij beter ingevoerd en noemt hij zijn zzp-schap schijnzelfstandigheid. Als eerste Nederlander daagt hij maaltijdbezorger Deliveroo voor de rechter. “Het is gewoon super-onrechtvaardig wat het bedrijf heeft gedaan.”

Wat is er dan zo onrechtvaardig? “Wij, de bezorgers, hebben niet kunnen kiezen voor het zzp-schap. Toen mijn tijdelijke contract na de zomer afliep, was mijn keuze: als zzp’er werken of stoppen als bezorger. Tegelijkertijd is het werk als zzp’er helemaal niet zo anders dan vroeger, maar ben ik wel gestript van al mijn rechten. Ik krijg geen vakantiegeld, geen pensioenopbouw en geen goede verzekeringen meer. Deliveroo bepaalt nog steeds waar ik werk, hoe vaak ik werk en wanneer ik werk. En ik heb ook geen garantie op inkomen meer. Ze kunnen me namelijk zonder waarschuwing van een order afhalen. Dat gebeurde afgelopen maandag nog. Toen zat ik op de fiets onderweg naar een restaurant, kom ik daar aan, zie ik dat ik van de klus ben afgehaald. Dat betekent dus dat ik voor dat ritje niet betaald krijg.”

Maar als zzp’er verdien je toch ook meer? Althans, dat zegt Deliveroo. “In theorie kan dat ja. In loondienst verdiende ik zo’n 8 à 9 euro per uur. En als ik nu in een uur drie orders lever verdien ik 15 euro. Maar dat zit er niet altijd in. Soms moet ik een heel eind fietsen naar het restaurant en lukt het echt niet om nog twee orders binnen dat uur te leveren. Deliveroo zegt ook dat de flexibiliteit is toegenomen. Maar ook dat is niet waar. De beste, snelste bezorgers kunnen zich eerder voor ritten inschrijven dan de langzamere bezorgers. Als het rooster vol is, kun je dus niet aan het werk.”

In de afgelopen maanden is er een speciale vakbond voor bezorgers opgericht, de Riders Union. FNV is zich ermee gaan bemoeien. Er kwamen stakingen en andere protesten. Waarom dan een rechtszaak? “Omdat ik vrees dat al die acties niet veel meer teweeg gaan brengen dan negatieve publiciteit voor Deliveroo. FNV Jong en de Riders Union doen goede dingen. Heel goede dingen zelfs. Maar Deliveroo beweegt helemaal niet. In september werd ik lid van de Riders Union omdat ik geloofde dat zij deze schijnconstructie terug konden draaien. Op een van de bijeenkomsten van de vakbond had ik het met PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk over een mogelijke rechtszaak. Hij zei dat hij via crowdfunding kon helpen om het geld voor een advocaat bij elkaar te krijgen. Dat heb ik toen even gelaten voor wat het was, maar toen ik merkte dat Deliveroo niet bewoog, koos ik toch voor een rechtszaak. Weet je, het is ook lastig, omdat het een vrij zelfstandig beroep is. Er zijn wel meerdere riders die er zo over denken als ik, maar je komt moeilijk met ze in contact. Dus het is ook moeilijk om ze te organiseren.” Ik ben een studentje van 19 dat het opneemt tegen een multinational met een miljoenenomzet Sytze Ferwerda

Denk je dat meer bezorgers een rechtszaak zullen aanspannen tegen Deliveroo? “Dat zou best kunnen gebeuren ja. In groepchats zie ik het nog weleens voorbij komen. Mensen in loondienst zijn daar wel wat huiverig voor, omdat ze dan hun baan kunnen verliezen. Er zijn ook mensen die hun volledige inkomen uit het werk bij Deliveroo halen. Ik ben student, kan ook nog lenen. Liever niet, maar het is een mogelijkheid. En als zzp’er kunnen ze me niet ontslaan. Toch vind ook ik het spannend hoor. Ik ben een studentje van 19 dat het opneemt tegen een multinational met een miljoenenomzet.”

Wat hoop je te bereiken? “Dat Deliveroo erkent dat ik geen zelfstandige ben, maar in loondienst hoor te werken. En dat ik mijn rechten terugkrijg.”