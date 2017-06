18-jarige Utrechtenaar opgepakt vanwege verdenking terrorisme

Het is bekend dat IS gebruik maakt van gewelddadige beelden, die ze onder meer verspreiden via sociale media, om aanhangers voor de jihad te rekruteren. De politie heeft bovendien aanwijzingen dat de jongen anderen zou hebben geïnstrueerd hoe zij springstof kunnen maken. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

Lees verder na de advertentie

Het OM kon geen antwoord geven op de vraag of de jongen al langer in beeld was bij de vei­lig­heids­dien­sten

De Utrechtenaar werd vorige week al opgepakt. Woensdag werd dat pas bekend gemaakt nadat de rechter-commissaris had besloten dat hij twee weken langer vast blijft zitten.

Dat de politie de 18-jarige jongen kon aanhouden, kwam door informatie afkomstig van de AIVD. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kon geen antwoord geven op de vraag of hij al langer in beeld was bij de veiligheidsdiensten vanwege mogelijke radicalisering.

Andere verdachten Ook werd vandaag een 28-jarige man uit Heerlen opgepakt bij een onderzoek naar terrorisme. Details wilde het OM niet geven. Eerder deze maand werd ook een andere man aangehouden vanwege een terreurverdenking. Een 29-jarige Amsterdammer stond te filmen in Eindhoven vlakbij een concert van Guus Meeuwis en kon niet goed uitleggen waarom hij daar was. Hij staat bekend als mogelijk geradicaliseerd, maar werd door de rechter-commissaris naar huis gestuurd vanwege onvoldoende vermoeden voor schuld. Het onderzoek naar hem gaat wel verder. Vorige week werd eveneens bekend dat eind april een man uit Spijkenisse die bekend staat als IS-sympathisant werd opgepakt toen hij zich in de buurt van de Rotterdam Marathon bevond. Het Openbaar Ministerie heeft zijn handen vol aan zaken rond radicalisering, bleek vorige week. Er lopen nu 386 aan het jihadisme gerelateerde strafrechtelijke onderzoeken naar ongeveer 470 verdachten. Lees ook: Justitie heeft het heel druk met terreurverdachten

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.