16-jarige Palestijnse die Israëlische militair in gezicht slaat, groeit uit tot verzetsheld

Twee weken geleden werd Tamimi gefilmd terwijl ze twee Israëlische militairen op de binnenplaats van haar huis schopt, in hun gezicht slaat en probeert weg te duwen. De militairen reageren stoïcijns. Na een tijdje druipen ze af.

In Israël variëren de reacties van lof voor het beheerste gedrag van de militairen tot regelrechte hoon over hun traagheid. Over het meisje Tamimi is er meer eensgezindheid: een provocateur die op misselijkmakende wijze door haar vader wordt ingezet tegen Israël. Maar Palestijnen delen de video massaal. Ze zijn trots op het meisje, dat ze overigens al kennen. Haar vader, Bassem, is befaamd als organisator van een wekelijks geweldloos protest in zijn dorp Nabi Saleh, tegen de Israëlische nederzetting Halamish die land en water van het dorp heeft gestolen. Dit is de omgeving waarin zijn dochter is geboren en opgegroeid. Al jong deed ze mee aan de protesten, en al eerder circuleerden er filmpjes van haar.

Op deze foto uit 2012 is Ahed Tamimi ook te zien terwijl ze tegenover een Israëlische soldaat staat. © AFP