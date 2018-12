Rotterdamse vmbo’ers ontzet na doodschieten 16-jarige medeleerling

De 16-jarige scholiere werd vanmiddag kort na 13.00 uur neergeschoten in de inpandige fietsenstalling van het Rotterdamse Designcollege. Reanimatie mocht niet meer baten, ze overleed ter plekke. De 31-jarige verdachte is op de Bergselaan aangehouden, hij is volgens politie een bekende van het slachtoffer. Wat hun precieze relatie is, wordt nog uitgezocht.

De lessen op de vmbo-school in Rotterdam-West waren net uit. “Veel scholieren waren in de aula op de tweede verdieping”, vertelt de 15-jarige scholiere Jada. Ze hoorde harde klappen en dacht eerst aan vuurwerk. Later drong door wat er gebeurd was. ,,Ik huilde. Ze was een lief meisje, ik ben heel erg geschrokken, ik voel me onveilig nu dit gebeurd is.”

De 14-jarige scholier Eren stond net buiten het vmbo-gebouw, naast een vriend. “Dit kan geen vuurwerk zijn, besefte ik. Want na de eerste keer volgden snel meerdere knallen.” Het tweetal vluchtte naar een winkel in de buurt en keerde terug toen de politie kwam.

Bas Jansen, die aan de achterkant van de school aan het klussen was, zag leerlingen in paniek door de gangen rennen. Was er gebeurd was, wist hij vanmiddag niet te vertellen. Schoten had hij niet gehoord. Hij zag wel hoe de directeur de paniek bij de leerlingen wist te sussen.

De Essenburgstraat, met de hoofdingang van het Designcollege in Rotterdam-West, werd kort na het schietincident afgezet. Voor het roodbakstenen carré-vormige gebouw staat een politiebusje, binnen zijn mannen in witte pakken in de weer.

Boven de achteruitgang van de school hangt een vaandel van Rotterdam Design College met de tekst ‘Design your future’, een oproep voor de open dagen. Een docente loopt ineengedoken, met rode ogen naar buiten. Ze heeft geen behoefte om te praten.

Extra triest is dat dit het derde gewelddadige misdrijf is in 2018 gericht tegen een jonge studerende vrouw in Rotterdam. Een Indonesische studente werd in juli op gruwelijke wijze verkracht in de wijk De Esch. De Amerikaanse studente Sarah Papenhein overleed deze maand nadat ze werd neergestoken in haar studentenhuis. Nu is een vierdejaars scholiere door geweld om het leven gekomen, op school.

Klein groepje getuigen

De schietpartij heeft een “onwijs grote impact”, aldus bestuursvoorzitter Mark Otto van LMC Voortgezet Onderwijs, waar de school onder valt, enkele uren na de fatale schietpartij. “We hebben de eerste afschuw gedeeld.”

Het Rotterdam Designcollege (RDC) maakt deel uit van het Carré College. In de bovenbouw kunnen leerlingen vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-(g) theoretisch onderwijs volgen. De school telt ongeveer driehonderd leerlingen. Hoeveel leerlingen de fatale schietpartij hebben gezien, weet Otto niet. “Maar het gaat om een klein groepje.”

Dodelijke geweldsincidenten op of bij Nederlandse scholen zijn een uitzondering, zeker als het gaat om vuurwapens. In januari 2004 schoot een 16-jarige scholier de conrector van het Haagse Terracollege dood, nadat hem een schorsing boven het hoofd hing. De enkele keren dat iemand op school overlijdt is een steekpartij meestal de oorzaak, zoals vier jaar geleden na een ruzie op het Corbulo College in Voorburg. Een 16-jarige leerling werd aangehouden voor de dood van een 15-jarige medeleerling.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft met ,,afschuw en verdriet’’ het nieuws van de schietpartij in Rotterdam tot zich genomen, laat zijn woordvoerder weten.

Schoolbestuurder Otto wil graag dat de leerlingen morgen ‘gewoon’ naar school komen. Hoe de die dag eruit gaat zien, weet hij nog niet.