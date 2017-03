140 miljoen Indiërs ontstijgen armoede

Een bankkantoor in een kleine stad in Rajasthan, Noord-India. Toeristen komen er nauwelijks en worden er met alle egards ontvangen door de bankdirecteur. Met een plechtig gebaar haalt hij de nietjes uit de stapels bankbiljetten en telt de roepies een voor een na. Als alles klopt, kunnen de toeristen met een nieuwe stapel cash hun weg vervolgen.

Dit beeld zul je voortaan niet vaak meer zien. India is op weg van een samenleving waar ruim 80 procent van de transacties contant plaatsvond naar een maatschappij waarin digitaal betalen gebruikelijk moet worden. Vanwege grootschalige belastingontduiking heeft de Indiase regering afgelopen november biljetten van 500 en 1000 roepie uit omloop gehaald. Indiërs kregen slechts zeven weken de tijd om deze biljetten in te leveren bij de bank en op een rekening te laten storten. Dat zorgde vooral voor paniek onder dat deel van de bevolking dat arm en vaak ongeletterd is en geen idee heeft hoe een wereld zonder bankbiljetten er uitziet. Intussen druppelen verhalen binnen over dagloners voor wie geen werk meer is, omdat er geen cash is om ze te betalen en kleine bedrijfjes die hun deuren moeten sluiten omdat bestellingen niet meer worden afgehaald.

Economische groei Op korte termijn beïnvloedt dit ook de economische groei. Die zal naar verwachting dit boekjaar - dat 31 maart afloopt - uitkomen op 6,7 procent. Dat is lager dan de 7,5 procent van de afgelopen jaren. De Indiase minister van financiën Arun Jaitley gaat er echter van uit dat dit een tijdelijke dip is. Gezien de economische fundamenten is dat niet onrealistisch. Sterke economische groei heeft er onder meer voor gezorgd dat het inkomen per hoofd van de bevolking sinds midden jaren negentig jaarlijks met 5 procent is gegroeid. Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd Oeso-rapport over de economie van India. Het structurele hervormingsprogramma dat in 2014 is gestart, heeft voor een extra economische boost gezorgd. Een deel van de Indiërs heeft geen idee hoe een wereld zonder bankbiljetten er uitziet Positief is dat steeds meer Indiërs hier in gelijke mate van kunnen profiteren, zowel op het materiële vlak (inkomen) als op immaterieel gebied (opleiding, levensverwachting, kansen op werk). Dat concludeert de Oeso uit het feit dat de afgelopen tien jaar 140 miljoen mensen boven de armoedegrens zijn uitgestegen. Grootschalige bijstandprogramma’s, inclusief subsidies op voedsel, energie en kunstmest hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Hervormingen en verbeteringen Maar India is er nog niet. Zo liggen er grote uitdagingen op het gebied van de infrastructuur. De stroom valt vaak meerdere keren per dag uit, wat bedrijven veel geld kost. Verouderd spoor en groot achterstallig onderhoud zorgen daarnaast voor veel doden bij treinongelukken. Daar komt bij dat de infrastructuur in veel Indiase steden niet berekend lijkt op de toestroom van migranten van het platteland, die daar wegtrekken omdat er minder agrarische werkgelegenheid is. Met groeiende congestie en milieuvervuiling als gevolg. Ook moet de arbeidsmarkt verder hervormd worden, zodat jongeren en vrouwen makkelijker kunnen meedoen. Bovendien valt een groot aantal werknemers in de informele sector nog altijd buiten de arbeidswetten en sociale verzekeringprogramma’s. Volgende maand wordt een landelijk btw-tarief ingevoerd. Op termijn moet dat leiden tot meer concurrentie en een beter ondernemersklimaat, maar op korte termijn zal het vooral in de portemonnee van de doorsnee Indiër te voelen zijn.

