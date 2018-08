13 mensen overleden na nieuwe ebola-uitbraak in Congo, maar mogelijk zijn dat er nog meer

De uitbraak werd op 1 augustus uitgeroepen. Sindsdien is er bij dertien slachtoffers met zekerheid ebola vastgesteld, drie van hen zijn overleden, aldus het ministerie van volksgezondheid. Van twintig anderen moet de officiële doodsoorzaak nog vastgesteld worden, maar deze mensen hadden dezelfde symptomen.

Het land begint naar verwachting volgende week met de distributie van ebolavaccins in de getroffen gebieden om de verdere verspreiding van de ziekte proberen tegen te gaan. Dat zei de Congolese minister van volksgezondheid Oly Ilunga Kalenga.

Vrijdag werd al bekend dat de dood in een ziekenhuis en de daaropvolgende onveilige begrafenis van een 65-jarige vrouw in de provincie Noord-Kivu waarschijnlijk de bron is geweest van de recente uitbraak van de ziekte. Familieleden van de vrouw vertonen symptomen die overeenkomen met die van ebola. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekend.

Peter Salama, hoofd van de noodhulpdienst van de WHO, zei dat zeker zeven familieleden die in contact zijn geweest met de vrouw ook aan symptomen van ebola zijn overleden. De ziekte is mogelijk tot in tien andere plaatsen verspreid, zo vreest de organisatie.

Meer dan achthonderd mensen worden momenteel in de gaten gehouden door artsen. In de steden Mangina, Beni en Goma zullen behandelcentra worden gebouwd.