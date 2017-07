112-centrale is bij drukte te snel overbelast

De drie inspectiediensten begonnen hun onderzoek na een grote stroomstoring in Amsterdam op 17 januari van dit jaar. Zo'n 360.000 mensen in en rond Amsterdam kwamen zonder stroom te zitten. Tijdens de storing overleden twee mensen. De onderzoekers schrijven dat bij één van deze twee gevallen de wachttijd bij het alarmnummer was opgelopen tot 21 minuten.

De centrale had meer personeel moeten oproepen en mensen die hadden opgehangen terug moeten bellen, concluderen de inspecties

Veel bellers die de meldkamer tijdens de stroomstoring belden, moesten enkele minuten wachten voordat ze iemand aan de lijn kregen. 369 mensen konden de meldkamer helemaal niet bereiken, in 854 gevallen verbrak de beller uiteindelijk de verbinding.

De centrale had meer personeel moeten oproepen en mensen die hadden opgehangen terug moeten bellen, concluderen de inspecties. Ook de meldkamer voor de ambulancedienst (MKA) had sneller moeten opschalen, maar dat gebeurde niet. Bovendien was het voor zowel de meldkamer als de centrale niet altijd duidelijk wie welke taken op zich zou nemen.

Willekeurig aangenomen Het verouderde systeem hielp ook niet mee. Daardoor kon het personeel niet zien welke mensen het langst in de wacht stonden en werden telefoontjes willekeurig aangenomen. Die techniek “voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd'', aldus het rapport. De meldkamers moeten duidelijk afspreken wie welke rol speelt bij een calamiteit, luidt een van de adviezen van de inspecties. En ze moeten beter weten wat ze moeten doen als 112 slecht bereikbaar is. Voor burgers moet duidelijker worden wat te doen tijdens een stroomstoring of andere calamiteit. De meeste mensen konden wel mobiel bellen tijdens de storing, omdat masten in de omgeving het belverkeer van uitgevallen masten konden opvangen. Maar in een minder dichtbevolkt gebied met minder masten is dat in de toekomst mogelijk niet het geval, waarschuwt het rapport. Netbeheerder Tennet concludeerde vorige week dat de storing in Amsterdam was veroorzaakt door een ontwerpfout in een hoogspanningsstation.

