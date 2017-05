110 miljard euro voor de nieuwe zijderoute

De Chinese president Xi Jinping heeft gisteren ruim 110 miljard euro extra toegezegd voor projecten om nieuwe handelswegen te ontsluiten tussen Azië, Europa en Afrika. Hij deed dat in Peking aan het begin van een tweedaagse topconferentie die in het teken staat van zijn initiatief 'Gordel en Weg', ook wel de 'Nieuwe zijderoute' genoemd. Xi vermeldde daarbij geen tijdpad.

Peking is even van luchtvervuiling ontdaan en alles is opgepoetst voor de top die bijna dertig presidenten en regeringsleiders en tientallen andere afgezanten naar China heeft gebracht. Xi lanceerde zijn plannen voor kolossale infrastructuurprojecten in 2013.

Handelsroutes De 'zijderoute' verwijst naar de handelsroutes tussen Europa, het Midden-Oosten en China die van de klassieke Oudheid tot in de Middeleeuwen werden gebruikt. De moderne routes die China voor ogen heeft, lopen door en naar landen waar nu bijna tweederde van de wereldbevolking woont. Veel landen langs de routes zijn arm en zien reikhalzend uit naar Chinese miljarden. Grote Aziatische landen en westerse mogendheden zijn achterdochtig over Xi's projecten Op de eerste rij werd de Chinese leider vriendelijk toegeklapt door de Russische president Poetin en diens Turkse ambtgenoot Erdogan. Maar grote Aziatische landen en westerse mogendheden zijn achterdochtig over Xi's projecten, die volgens hen vooral de Chinese export en invloed moeten bevorderen. India en Japan bleven weg van de top, omdat zij de Chinese plannen zien als een geopolitieke machtsgreep in de regio. Van de zeven westerse economieën die de G7 vormen, stuurde alleen Italië zijn regeringsleider, Paolo Gentiloni, naar de top. Bovendien weigerden EU-landen gisteren een gezamenlijke verklaring over de zijderoutes te ondertekenen. Dat komt volgens de Duitse minister Brigitte Zypris van economie en energie omdat Peking niet wilde ingaan op vragen over bijvoorbeeld de toegang tot de Chinese markt en eerlijke concurrentie. Xi probeerde de westerse scepsis te ondervangen in zijn openingstoespraak. Hij presenteerde China als een redelijk land waar niemand iets van te vrezen heeft. "Wij willen niet terugkeren naar het oude pad van spelletjes tussen vijanden. In plaats daarvan willen we een nieuw model ontwikkelen van samenwerking en wederzijdse voordelen. China is bereid zijn ontwikkelingservaring te delen met alle landen. Wij zullen in niemands binnenlandse aangelegenheden interveniëren." Lees ook: Voor de 'nieuwe zijderoute' maakt China nieuwe vrienden

