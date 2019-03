1001 keuzes moeten leiden tot het perfecte maatpak

Geduldig haalt Henrieke Warger (44) met een tornmesje de steken los van de kraag van het donkerblauwe colbertje op haar schoot. Vanaf de eerste verdieping van het pand met krakende houten vloeren kijkt ze uit over dat deel van de Utrechtse binnenstad, waar nog boetiekjes en speciaalzaken te vinden zijn - de massaketens en fast-fashionzaken op veilige afstand.

Lees verder na de advertentie

Het jasje in Wargers handen heeft een prima kraag, maar dat is bij New Tailor niet voldoende. Toen de klant het jasje aanhad, verscheen op zijn rug onder de kraag een kleine rimpeling. “Die kraag moet er opnieuw opgezet. Kijk, dit vind ik nou zó mooi”, zegt Warger enthousiast terwijl ze de losgehaalde kraag laat zien. “In een mannenpak zit een hele wereld aan techniek verborgen. In dit kraagje zit linnen verstopt om hem extra stevig te maken. En in het binnenwerk van het jasje zit vaak paarden- of kamelenhaar verstopt om de borst vorm te geven.”

Het is belangrijk dat de klant ontspannen raakt

Een verdieping lager klinkt zachte jazzmuziek in de winkel, iedereen die binnenstapt krijgt meteen koffie. Het is belangrijk dat de klant ontspannen raakt, benadrukt Roel Wolbrink (47), “want we moeten elkaar een beetje leren kennen.” Ruim 20 jaar geleden richtte Wolbrink samen met goede vriend Hans van Goch New Tailor op, nadat zij allebei zowel de Nyenrode Business Universiteit als de hotelschool hadden afgerond.

Wolbrink: “Het pak moet perfect op het lichaam passen, maar ook bij de persoon, zijn omgeving en zijn rol.” Aan de hand van een heus karaktermodel proberen Wolbrink en zijn collega’s uit te zoeken in hoeverre iemand introvert of extrovert is, een samenwerker of juist een eigen-weg-zoeker. “Het gaat wat ver, dat weet ik. Sommige mensen willen ‘gewoon een donkerblauw pak’. Maar wij willen toch echt ietsje meer van de klant weten. Als je uitstraalt wat bij je past, komt je boodschap beter over. Bovendien denk ik dat je zuiniger bent op een pak waar je je betrokken bij voelt.”

© rv