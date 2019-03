100 jaar luchtvaart: de wereld is kleiner, maar ook drukker en vuiler

Een wereld zonder geheimen

Het klinkt misschien gek, maar vliegen heeft een einde aan het echte reizen gemaakt”, zegt Ruud Welten, universitair docent aan Tilburg University en schrijver van het boek ‘Het ware leven is elders’. “Denk aan Goethe, die in de achttiende eeuw naar Italië reisde. Hij was jaren bezig om dat voor te bereiden. Toen reisde je nog te voet, te paard of met een postkoets. Nu kun je binnen twee minuten via je app een vliegtuig boeken en hoef je alleen nog maar in te stappen. Voor slechts een paar tientjes.”

Nu moet je, zeker als twintiger of dertiger, toch wel twee à drie keer per jaar het land uit Universitair docent Ruud Welten

Natuurlijk is het fantastisch dat het vliegen iedereen in de wereld met elkaar in contact heeft gebracht, zegt Welten. Maar hij ziet ook negatieve effecten. “Allereerst natuurlijk de milieuschade, maar ook de druk die we onszelf opleggen om de hele wereld te ontdekken.”

Welten schetst hoe toeristen zichzelf voor de gek houden. “Niemand wil een toerist zijn. Iedereen voelt zich graag een nieuwsgierige ontdekkingsreiziger die plekjes op de ­wereld exploreert waar niemand ooit eerder is geweest. Tegelijkertijd weten we dat dit ­roman-tische beeld niet klopt, omdat we wel ­allemaal in de rij staan om aan boord te stappen van het vliegtuig. Dat leidt tot teleurstelling: je realiseert je dat de wereld geen geheimen meer heeft. De tijd waarin reizigers in de rimboe een inheemse stam ontdekten, is voorbij.”

Toch gaat iedereen op reis om iets unieks te ervaren, te zijn waar andere toeristen niet zijn, zegt Welten. “Daardoor zie je ook andere vormen van toerisme, zoals het bezoeken van Auschwitz of een sloppenwijk.”

De zucht naar het ontdekken van ‘nieuwe’ plekken heeft de luchtvaartsector een enorme impuls gegeven, maar het maakt het leven niet makkelijker, zegt Welten. “De maatschappelijke druk om ver en vaak te reizen en daarover verslag te doen op sociale media ligt hoog.” In de jaren zeventig en tachtig was een tripje naar de Eiffeltoren of een vakantie op de camping in Frankrijk voldoende, zegt Welten. “Nu moet je, zeker als twintiger of dertiger, toch wel twee à drie keer per jaar het land uit. En dan het liefst naar de andere kant van de ­wereld. Niet alleen omdat andere mensen dat van je verwachten, maar ook omdat je anders jezelf tekort doet.”

Al dat gevlieg is eigenlijk niet te rijmen met de hoge CO 2 -uitstoot, maar de reiziger van nu ziet niet dat daar een oplossing voor is, zegt Welten. “Het is daadwerkelijk een optie om niet te vliegen. We kunnen weer echte reizen gaan maken.”