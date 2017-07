'Zware crimineel' Jan B. komt niet weg met bedreiging

Op het moment dat de zitting voor de vierde keer wordt onderbroken en Jan B. wederom de zaal verlaat, merkt de gedrongen Brabander op dat hij vandaag in elk geval genoeg beweging krijgt.

De vriendelijke grijns die hij opzet, was op 13 maart 2015 ver te zoeken. Bij een inval in zijn boerderij – het vermoeden bestond dat hij hennep kweekte – bedreigde hij een politieagent, een gemeenteambtenaar en burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen dusdanig serieus dat de burgemeester extra beveiliging kreeg. B. ging ervoor zorgen dat Boelhouwer snel in de krant kwam. “Met zijn geboortedatum erbij.”

Wapenhandel In die tijd was Jan B. lokaal berucht, maar nog geen landelijke bekendheid. Al snel was hij het zelf die vaker in de krant verscheen. De naam van de 66-jarige dook op in de verdwijningszaak van Freddy Janssen uit Valkenswaard en er werd een compleet arsenaal aan wapens ontdekt die hij verhandelde aan de Amsterdamse onderwereld. Voor beide zaken is hij veroordeeld tot gevangenisstraffen van in totaal acht jaar, waarbij B. het geluk heeft dat straffen in het Nederlandse rechtssysteem niet zo maar bij elkaar kunnen worden opgeteld. Hoewel hem qua strafmaat weinig kan gebeuren, doet zijn advocaat Brian de Pree er alles aan om het OM niet-ont­van­ke­lijk te laten verklaren Precies om die reden liet het Openbaar Ministerie eerder dit jaar, tot woede van Boelhouwer, weten de vervolging voor bedreiging te staken. De rechtbank floot het OM echter terug, zodat B. dit kalenderjaar al voor zijn derde strafzaak moet opdraven. Hoewel hem qua strafmaat weinig kan gebeuren, doet zijn advocaat Brian de Pree er alles aan om het OM niet-ontvankelijk te laten verklaren. Als de rechtbank dat afwijst, evenals een verzoek tot extra getuigenverhoren, wraakt De Pree de rechtbank. Dat betekent dat hij vervangende rechters wil, omdat de huidige volgens hem vooringenomen zijn.

Impact In de zaal ziet Boelhouwer het glimlachend aan. De burgemeester is al blij dat de vervolging doorgaat. “Het doet me goed. Als je een heleboel zware misdaden begaat, geeft dat geen vrijbrief om ook maar ambtenaren te bedreigen. Vanwege mijn functie krijg ik vaker vervelende dingen te horen, maar dit was van de buitencategorie. Deze bedreiging heeft een enorme impact op mij gehad. Al wordt hij maar tot een halve dag veroordeeld. Dat doet hem misschien niets, maar mij wel.” De rechtszaak tegen Jan B. wordt aangehouden en later dit jaar voortgezet. In de tussentijd wordt beslist over het wrakingsverzoek van zijn advocaat.

