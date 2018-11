‘Zorgondernemer Loek Winter heeft te veel petten op voor transparantie’

Dat zorgondernemer Loek Winter in zijn bedrijven, onder meer rond de failliete IJsselmeerziekenhuizen, verschillende petten en posities inneemt, is in de zorg ‘uiterst ongebruikelijk’. Dat zegt Richard Janssen, hoogleraar zorgmanagement aan de universiteiten in Tilburg en Rotterdam.

Trouw berichtte zaterdag dat Winter, aandeelhouder en bestuurder van de IJsselmeerziekenhuizen, ook een belang blijkt te hebben in een van de werkmaatschappijen van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Dat is de partij waaraan de cardiologie werd uitbesteed binnen het ziekenhuis in Lelystad en omstreken. Inmiddels heeft CCN zich ook gemeld als een van de kandidaten voor overname van het ziekenhuis. Hoogleraar ondernemingsrecht Steef Bartman noemde de dubbelrol van Winter bij cardiologie ‘belangenverstrengeling’. CCN-oprichter Igor Tulevski sprak dat gisteren met klem tegen. Volgens hem heeft CCN de afdeling cardiologie gered uit een crisis en is de organisatie open over elke stap in de overname.

Onduidelijk verhaal

“Voor een commerciële partij is het normaal om in allerlei rechtspersonen verschillende posities in te ­nemen”, zegt Janssen. “Bijvoorbeeld om risico’s te spreiden, zodat bij een faillissement van het ene deel het andere deel kan blijven bestaan.”

In de zorg stuit die werkwijze volgens de hoogleraar op problemen. “Het besturen van zorginstellingen vergt verschillende checks en balances. Zo staat het ook in de code voor goed bestuur die in de sector is afgesproken. Daarbij hoort transparantie: dat je weet welke transacties tussen de verschillende partijen worden gedaan. Die transparantie wordt lastiger wanneer een commerciële partij gaat participeren. En al helemaal wanneer die verschillende rollen gaat innemen, zich niet alleen beperkt tot geldschieter die de zaak van afstand volgt. Blijkbaar was daarover geen duidelijkheid en komen die constructies pas naar buiten nu sprake is van een overname.”

Of CCN inderdaad uitsluitend het belang van het ziekenhuis voor ogen heeft, zoals Tulevski zegt, is volgens Janssen moeilijk te bepalen. “Dat is zeker mogelijk, maar als er geen transparantie is, kun je dat lastig vaststellen.” CCN en Winter zien het ziekenhuis als een shop-in-shop. “Een faciliteit waar verschillende organisaties kunnen participeren om toch een deel van de zorg overeind te houden. Dat kan werken, dat hebben we eerder ook een tijdlang in het ­ziekenhuis in Woerden gezien. Maar als in de praktijk de meeste shops in het ziekenhuis toch ook weer van Winter zijn, wordt het een onduidelijker verhaal.”