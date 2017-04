'Zorg voor een klik, maar word nooit vriendjes met ze'

Bij De Fakkel weten ze: een zwembad zonder overlast bestaat niet. Elk zwembad kent luidruchtige groepen jongens, net als ongewenst seksueel gedrag. De vraag is: hoe ga je ermee om? Toch, als bedrijfsleider Deef Kuiper (44) leest over zwembad het Zuiderpark in Den Haag, waar personeel een brandbrief stuurde vanwege grote overlast, dan voelt hij woede.

"Ik kan daar echt heel boos over worden. Het is zo respectloos", vertelt hij in zijn kantoortje. Hij kan er zien wie het Ridderkerkse zwembad in- en uitgaan. De Haagse toestanden komen hem bekend voor. "Het is een spelletje. Ze testen je. Als je er niks tegen doet, wordt het erger."

Kuiper werkt nu 22 jaar in De Fakkel. Hij begon in de schoonmaak, als bijbaantje om zijn opleiding tot docent Nederlands te bekostigen. Hij brak zijn studie af, maar klom op binnen het zwembad. Hij werd instructeur, groeide daarin, en heeft nu de dagelijkse leiding. De samenstelling van het publiek veranderde nauwelijks. De oudere badgasten trekken hun baantjes, ouders komen met hun kinderen voor de peuterbadjes en jongeren komen in groepjes, naar de wildwaterbaan en de bubbelbaden.

Filmen onder de deurtjes

De mentaliteit veranderde wel. Mensen zijn assertiever, zegt Kuiper, of liever: brutaler. En de mobieltjes hebben veel veranderd. "Jongeren filmen hoe ze van de glijbaan roetsjen, maar ze kunnen ook onder de deurtjes van de kleedhokjes filmen. Waarom denk je dat ze allemaal onder de douche hun zwembroek aanhouden? Met Facebook kun je nu zelfs live uitzenden."

Tijdens zijn studie dacht Kuiper nog wat 'naïever' over buitenlanders. "Je moest niet beginnen over Turken of Marokkanen, dan werd ik boos." In de loop der jaren merkte hij hoe ook bij hem vooroordelen er inslopen. Zag hij op vakantie groepjes Marokkanen of Turken, dan was hun houding tegenover westerlingen overal hetzelfde. Provocerend vaak. "Ik heb zelf een Indonesische achtergrond. Ik groeide op in de wijk Bolnes, die tegen Rotterdam-Zuid aangeplakt zit, en had geen Nederlandse vriendjes. Eén-op-één waren de Marokkanen in de buurt allemaal goeie gasten, maar in een groep werden het andere jongens."

Hij leerde ermee omgaan. Komt zo'n groep voor het eerst, dan kijk je wie de leider is. "Meestal staan er twee bovenaan in de hiërarchie. Uiteindelijk blijft er een over." Die pik je eruit, je houdt eens een praatje. "De truc is een klik te hebben, zonder vriendjes te worden. Da's een dun lijntje. Is dat foetsie, dan ben je de regie kwijt."

Meestal werkt zijn aanpak, één keer stond hij 'neusje-neusje' met een jongen. Twee weken daarvoor had die nog beloofd zich te gedragen, met de politie erbij. Niet dus. Kuiper: "'Kom mee naar achter', zei ik." In zijn hokje draaide hij de deur op slot. "Wil je me op mijn bek slaan? Nu ben ik geen badmeester meer, dan gaan we knokken." Dat wilde de jongen niet, ze raakten in gesprek. "Ten overstaan van zijn vrienden hebben we elkaar toen een hand gegeven." In het wedstrijdbad lag toen nog een kolossale opblaasbare 'H'. Die mocht de jongen vanaf toen opblazen, elke ochtend om kwart voor 12. En dan kon hij er als eerste op. "Maak ze belangrijk. Dat helpt. En wij hoeven die klus dan niet meer te doen."

Tuurlijk, soms zijn er nog incidenten in De Fakkel. De laatste kolossale vechtpartij in het buitenbad is gelukkig alweer even geleden. Laatst nog was er een handgemeen tussen een badmeester en een gast. Maar de overlast van twintig tot vijftien jaar geleden, toen eerst groepen woonwagenbewoners, daarna Marokkanen en vervolgens Antillianen de boel verstoorden, is voorbij.