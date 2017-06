'Zonder Reinder Nummerdor was het beachvolleybal niet zo groot geworden'

Het was zoeken en niet vinden voor de in het oranje geklede supporters, gisteren in Den Haag. Geen enkele Nederlander haalde de finaledag op de World Tour beachvolleybal, op het de compleet vernieuwde sportcampus Zuiderpark. Teleurstellend, maar dat maakte Reinder Nummerdor niet uit.

Lees verder na de advertentie

De grote ambassadeur van de sport (41) kende toch nog iedereen, ook al had hij als toernooidirecteur zijn sportoutfit ingeruild voor een lange broek en een overhemd. Bij het champagne spuiten na afloop van de vrouwenfinale dook hij over de boarding. "Ze hadden al grapjes gemaakt dat ze me zouden raken."

Het was eigenlijk het Reinder Nummerdor-weekend, bij gebrek aan Nederlandse prestaties. Hij verscheen veel in de media en kreeg vrijdag al zijn officiële afscheid, al was het ruim tien maanden geleden dat hij zijn laatste punt had gespeeld. Dat was tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar zijn hoop op een medaille (het zou zijn eerste olympische plak zijn in zijn carrière) in de kwartfinale werd kapotgeslagen door Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.

Deze man heeft zoveel beteken. Zonder hem was het beachvolleybal niet zo groot geworden Alexander Brouwer

Daarna stopte hij. Den Haag was zijn eerste toernooi in een nieuwe functie. En ook gelijk het 'thuistoernooi' van Brouwer en Meeuwsen. Zij trainen in de vernieuwde Haagse hal, waar ook indoor kan worden gespeeld.

Status Het tweetal werd in 2013 wereldkampioen, en droeg de sport samen met Nummerdor en zijn beachpartner Christian Varenhorst uit. Nu staan ze er alleen voor. Het wordt met een lach gedragen. Niet voor niets sieren de actiebeelden van beide mannen de zijkanten van het centercourt. Hun status hadden ze niet bereikt zonder de inbreng van Nummerdor, wil Brouwer nog wel kwijt: "Deze man heeft zoveel betekend, hij heeft de weg geplaveid, zeggen wij altijd. Zonder hem was het beachvolleybal niet zo groot geworden." Brouwer en Meeuwsen konden hun status niet waarmaken. Ze vlogen er in de kwartfinale uit. Dit jaar verloopt sowieso matig voor het Nederlandse beachvolleybal. Bijvoorbeeld ook voor Varenhorst, die een nieuwe teamgenoot moest zoeken. Met Maarten van Garderen kwam hij in Den Haag niet verder dan de poulefase. Nummerdor: "Ik vind het erg sneu dat het voor hem opeens veel moeilijker wordt, nu hij veel van mijn punten kwijt is geraakt."

Vernieuwde sportomgeving Waren er dan helemaal geen Nederlandse prestaties? Jawel. Wie vaderlands succes wilde zien, moest naar binnen, de hal in. Binnen? Ja, want indoor werd er ook nog gevolleybald. Voor het eerst werd de World League voor mannen gecombineerd met het beachvolleybal. Een noviteit, die zeker paste in de vernieuwde sportomgeving. Deze functie? Die wil ik wel vervullen Via de ingang aan de zijkant van het sportcomplex konden supporters de hal in om het Nederlands mannenteam te zien spelen. In de vernieuwde hal, waar de stoelen nog nieuw roken. Nummerdor zoekt even de schaduw op om er over te vertellen. Hij is positief, en niet alleen omdat hij toernooidirecteur is. "Als je ziet hoe de sporten elkaar versterken. Gisteren was de ene wedstrijd binnen afgelopen, en iedereen stroomde naar buiten om nog een wedstrijd in het zand te zien." En de Lange Mannen vermaakten het publiek: zij plaatsten zich zaterdag al voor de Final Four, de finale van de volleyballeague op het tweede niveau, volgende week in Australië. De toernooidirecteur: "Dit is een mooi concept. Zeker voor herhaling vatbaar. En deze functie? Die wil ik wel vaker vervullen."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.