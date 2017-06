'Zonder de beveiligers was dit een slagveld geworden'

"Als de beveiliging er niet was en als de politie niet was gekomen, dan had dit een slagveld kunnen worden. Dan was het honkbalknuppels tegen een geweer", zei Congreslid Mo Brooks in een gedetailleerd verslag van de schietpartij tegen de Amerikaanse omroep CNN.

Woensdag opende de 66-jarige James Hodgkinson het vuur op een groep honkballende Republikeinen, in een stad net buiten Washington. Vier Congresleden raakten gewond, waaronder de prominente Republikein Steve Scalise. De beveiliging, die meteen begon te schieten op Hodgkinson toen die het vuur opende, was er alleen omdat Scalise aanwezig was.

De Republikeinen waren aan het oefenen voor de jaarlijkse honkbalwedstrijd tussen de Republikeinen en de Democraten. De wedstrijd is al meer dan een eeuw een traditie in Washington en staat gepland voor donderdag. Vooralsnog gaat het evenement gewoon door.

President Trump bezocht Scalise in het ziekenhuis en meldde via Twitter dat Scalise er slecht aan toe is. “Maar hij is een echte vechter. Bid voor Steve!”

Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, hield een emotionele speech in het Congres. "We zijn verenigd in onze schrik en angst. Een aanval op een van ons is een aanval op ons allemaal."

De dader was een stille man

De 66-jarige jarige dader James Hodgkinson stierf woensdag in het ziekenhuis, na een vuurgevecht met de politie. De FBI doet onderzoek naar zijn motieven en probeert eventuele medeplichtigen op te sporen. Vooralsnog is er geen teken dat Hodgkinson handlangers had.

Over zijn motief is officieel nog niets duidelijk. Hodgkinson was een fervent supporter van Democraat Bernie Sanders en vrijwilliger bij diens campagne in de voorverkiezingen van de Democratische partij. Sanders sprak zijn afschuw uit over de schietpartij. “Ik walg van deze verachtelijke daad. Laat ik duidelijk zijn: geweld op wat voor manier dan ook is onacceptabel in onze maatschappij, en ik veroordeel deze daad dan ook scherp.”

Op zijn Facebookpagina, die inmiddels verwijderd is, sprak Hodgkinson zich regelmatig uit tegen president Trump. Ook schreef hij brieven naar de lokale nieuwssite Belleville News-Democrat (BND), waarin hij keer op keer pleit voor hogere belastingen voor de rijken.

Een screenshot van Hodgkinsons Facebookpagina, die inmiddels offline is gehaald. © Heavy.com via Facebook

Anders dan een handvol verkeersovertredingen en andere kleine vergrijpen, had Hodgkinson niets op zijn strafblad staan dat wees in de richting van zijn daad van woensdag.

In zijn woonplaats Alexandria stond Hodgkinson bekend als stil en teruggetrokken, al stak hij zijn politieke visie niet onder stoelen of banken. Hij had een vrouw, een dochter en kleinkinderen en voedde samen met zijn vrouw verschillende pleegkinderen op.