‘Zomerschool’ voor leerlingen VMBO Maastricht, eindexamencijfers blijven staan

Minister Arie Slob van onderwijs heeft eerst goed nieuws voor de 354 leerlingen van het VMBO Maastricht. Na grondige inspectie heeft hij besloten de resultaten van het eindexamen toch te handhaven. Dan volgt het slechte nieuws: in de schoolexamens zijn ‘duizenden tekortkomingen’ geconstateerd. Die moeten dus allemaal over. De leerlingen krijgen hiervoor de tijd tot 1 januari 2019.

We kunnen het leed niet wegpoetsen. Maar we zullen er alles aan doen om deze kinderen een diploma te laten behalen dat waarde heeft. Arie Slob, minister van onderwijs

De minister windt er geen doekjes om, in zijn verklaring na afloop van een bijeenkomst met Kamerleden. “We kunnen het leed niet wegpoetsen. Maar we zullen er alles aan doen om deze kinderen een diploma te laten behalen dat waarde heeft.” Dat er alleen administratieve fouten zouden zijn gemaakt, zoals afgelopen week door sommigen werd gezegd, is volgens Slob een ‘gotspe’. “Er zijn vele duizenden tekortkomingen gesignaleerd. Met name voor de gemengde leerweg, in de vakken Engels en Wiskunde. Maar ook in de praktijkvakken, zoals niet afgeronde stages.”

De school moet de komende dagen alle leerlingen bellen wat er precies aan hun toetsen mankeert. Een deel zal in een soort ‘zomerschool’ de tekorten bij kunnen spijkeren, maar ‘twee tot drie weken’ zijn volgens de minister lang niet voor iedereen voldoende tijd. Veel leerlingen hebben zich al ingeschreven voor een vervolgopleiding op het mbo. Alles wordt op alles gezet om de leerlingen daar toch te laten beginnen, en ondertussen de toetsen in te halen. Een deel zal er wellicht voor kiezen het hele jaar in te halen. “Dat is ook aan de ouders en hun kinderen, maar ik hoop dat velen op deze manier alsnog hun diploma halen”, zegt de minister.

Al het vertrouwen is weg Daarvoor heeft Slob een externe commissie ingesteld. Het vertrouwen van ouders en leerlingen in de school is weg, en ‘daar kan ik me alles bij voorstellen’, aldus de minister. De toetsen worden opgesteld door het Cito, aan de hand van de basisnormen die voor schoolexamens gelden. Die vormen de helft van het cijfer op het diploma. Uit het hele land hebben docenten aangeboden de gedupeerde Maastrichtse scholieren bij te staan. Afgelopen vrijdag nog verklaarde Slob alle eindexamencijfers ongeldig, nadat grote onregelmatigheden waren geconstateerd. “Dat was een noodprocedure”, aldus Slob nu. “We konden de diploma’s niet laten uitreiken”. Na afloop van de persconferentie vandaag belde de minister zelf naar Romy (16), de scholiere die zich gisteren opwierp als woordvoerster van de leerlingen die naar de Tweede Kamer waren gekomen. "Ze was blij, maar ik waarschuwde haar ook: onderschat niet wat er nog moet gebeuren." Uit het hele land hebben docenten aangeboden de gedupeerde Maastrichtse scholieren bij te staan Het ministerie laat ook een onderzoek instellen naar het bestuurlijk handelen van het VMBO Maastricht, dat bestaat uit het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College. De scholen zijn onder verscherpt toezicht geplaatst. Slob wil niet vooruitlopen op de vraag of er koppen moeten rollen. “Maar ik heb daar wel bepaalde gevoelens bij. Dit zou een tijd moeten zijn om feest te vieren en op vakantie te gaan. In plaats daarvan maken ze een verschrikkelijke periode door.” De minister heeft ook gevraagd zo snel mogelijk een externe bestuurder aan te stellen. Ook de Onderwijsinspectie laat een onderzoek doen naar het eigen functioneren. Er zouden al eerder dit jaar klachten over de school zijn binnengekomen. De zaak kwam pas naar buiten toen een klokkenluider zich meldde na de centrale eindexamens. “Voor de helderheid, het ging zeker niet om honderden klachten”, aldus Slob. “Wat er in de scholen gebeurd is, is niet de verantwoordelijkheid van de inspectie geweest.”

