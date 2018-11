‘Zolang Trump meer geeft om de wapenlobby dan om zijn eigen burgers, volgen er meer schietpartijen’

De Democratische senator Dianne Feinstein van Californië wilde al strengere wapenwetten, maar nu donderdag opnieuw iemand zomaar het vuur opende op een bar in de Californische plaats Thousand Oaks, wil ze dat helemaal. “Vandaag voegen we Thousand Oaks toe aan de almaar groeiende lijst van gemeenschappen die te lijden hebben onder grootschalige schietpartijen”, zei Feinstein. “Het enige wat al deze plekken gemeen hebben is de eenvoudige toegang tot wapens.”

Dit keer was het een 29-jarige veteraan die zich, bewapend met een hele hoop munitie, al schietend toegang verschafte tot de Borderline, een bar op ongeveer 50 kilometer ten westen van Los Angeles.

Daar was een countryfeest voor studenten aan de gang. Tientallen jongeren waren aan het linedancen, met cowboylaarzen aan, toen ze opeens knallen hoorden. “Hij schoot op alles, zelfs op de speakers”, vertelden overlevenden de toegesnelde televisieploegen. In grote paniek probeerden de aanwezigen zich achter en onder objecten te verbergen: in de kruipruimte, op zolder en in de toiletten, maar niet iedereen kon zichzelf in veiligheid brengen.

Zeker twaalf mensen kwamen om, waaronder de eerste agent die ter plaatse arriveerde, sergeant Ron Helus, een man die over een jaar met pensioen zou gaan. Ook de schutter heeft het niet overleefd. Waarschijnlijk pleegde hij zelfmoord. Ook raakten zeker twaalf mensen gewond, maar de meesten van hen konden meteen donderdag alweer naar huis.

Vreemd gedrag

De schutter, Ian David Long, had op sociale media gezegd dat hij in het leger had gediend en uitgezonden was geweest naar Afghanistan. Hij was daarna naar Californië verhuisd om sportarts te worden. Of dat is gelukt, was donderdag nog niet duidelijk.

Wel werd al snel bekend dat de politie dit voorjaar al eens bij hem was langsgegaan toen hij enigszins vreemd gedrag vertoonde, maar dat een crisis-intervetieteam destijds had bepaald dat het niet vreemd genoeg was om hem tegen zijn zin mee te nemen.

Een buurman vertelde aan televisiezender CNN dat de moeder van de schutter daarna nog meermaals had geprobeerd hulp voor hem te organiseren, maar dat daarvan weinig was gelukt. Wat hem tot zijn daad bracht was niet meteen duidelijk.

President Donald Trump reageerde onmiddellijk op Twitter. Hij prees de moed van de politie en sprak zijn medeleven uit de met de slachtoffers en hun families.