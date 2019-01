Ziet Apple geen brood meer in de zelfrijdende auto?

Apple bevestigt de ingreep maar zegt niet expliciet dat het de medewerkers op straat zet. Volgens een woordvoerder van de maker van de iPhone ‘worden sommigen verplaatst naar projecten in andere delen van het bedrijf’.

“Het is een van de moeilijkste onderwerpen binnen Apple”, zegt Ferry Piekart, hoofdredacteur van techmagazine Machina . “Ze hebben al eerder mensen van dit project gehaald. Eerst waren ze volop zelf bezig met de ontwikkeling van een Apple Car, toen is er een switch gemaakt naar gek genoeg een soort Windows-benadering: software maken voor ándere fabrikanten. Topman Tim Cook heeft gezegd dat Apple mikt op een bredere inzet van autonome systemen, dus ook voor andere toepassingen dan auto’s.”

Volgens nieuwssite 9to5Mac heeft het California Department of Motor Vehicles Apple afgelopen zomer toestemming gegeven om zeventig voertuigen te testen. Of het concern uit Cupertino daar na de jongste ingreep op volle kracht mee doorgaat, is nu de vraag.

Gezondheidsapps

Cook lijkt nu vooral brood te zien in applicaties op het gebied van gezondheid. Zo zouden de AirPods, de draadloze oortjes van Apple, binnenkort worden uitgerust met biometrische sensoren, die gegevens over je inspanning en je gezondheid kunnen meten. En op het digitale horloge van Apple zit bijvoorbeeld een cardio­gramfunctie. “Ik geloof dat als je uitzoomt in de toekomst, je terugkijkt en je de vraag stelt: wat was de grootste bijdrage van Apple aan de mensheid? Dan gaat dat over gezondheid”, aldus Cook tegen CNBC.

Marketingstrategie, volgens Piekart. Volgens hem ontkent Apple wel vaker glashard wat ze aan het doen zijn, terwijl later blijkt dat ze wel degelijk ‘stiekem’ aan een bepaald product hebben gewerkt. “Apple wil graag de publieke focus houden op wat ze op dit moment verkopen.”

Zelfs als de hele afdeling voor autonoom rijdende auto’s bij Apple zou worden opgeheven, zou dat voor het reusachtige technologiebedrijf geen drama zijn, denkt Piekart. “Apple heeft een enorme oorlogskas waardoor ze de luxe hebben om zich dit te kunnen permitteren. Dat is een heel ander verhaal dan bij Tesla.”