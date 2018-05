'Zestien doden en honderden gewonden bij massaal protest in Gaza'

Volgens het Israëlische leger zijn vandaag zeker 15.000 demonstranten op de been, meldt de Israëlische krant Haaretz. Zo'n tweehonderd betogers hebben schotwonden opgelopen, zeggen gezondheidsfunctionarissen.

Er zouden onder anderen een veertienjarige jongen en een man in een rolstoel zijn gedood. "Er kunnen vandaag veel martelaren bijkomen. Heel veel. Maar de wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet eindigen", aldus een van de actievoerders.

Catastrofe

Israël had de Palestijnen gewaarschuwd weg te blijven van het grenshek. "We zullen onze burgers verdedigen met alle middelen en staan niet toe dat iemand door het hek breekt", waarschuwde minister Avigdor Lieberman van defensie.

Het Israëlische leger heeft het aantal militairen aan de grens met Gaza verdubbeld. Ook in de stad Jeruzalem, de Westoever en in Ramallah vinden confrontaties plaats tussen het leger en demonstranten.

Sinds eind maart zijn er hevige protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Daarbij zijn tientallen Palestijnen om het leven gekomen door ingrijpen van het Israëlische leger. De demonstranten willen stilstaan bij de verdrijving van honderden Palestijnen uit Israël tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog in 1948. Die dag, bij de Palestijnen bekend als de ‘nakba’ of de catastrofe, is morgen precies 70 jaar geleden.