‘Zeker 15 Nederlandse ziekenhuizen getroffen door ransomware’

In één Nederlands ziekenhuis werden maar liefst 75 computers geïnfecteerd met ransomware, schrijft NOS. Voor zover bekend zijn er bij de meeste getroffen ziekenhuizen geen patiëntgegevens buitgemaakt. Twee ziekenhuizen zeggen niet te weten of dat is gebeurd.

Lees verder na de advertentie

Bij de zogenoemde ransomware-aanvallen worden computers op afstand door hackers ‘gegijzeld’. De hackers geven pas weer toegang tot de computer als het doelwit een bepaald geldbedrag betaald.

Dat bleek bij de Nederlandse ziekenhuizen niet nodig. Ze maken bijna dagelijks een back-up, waardoor er bijna geen informatie verloren ging door de hacks. Eén ziekenhuis meldde wel dat er als gevolg van de aanvallen vertragingen zijn geweest op een polikliniek.

WannaCry In andere landen zorgden hackers wel voor meer overlast. In mei werden zeven Britse ziekenhuizen getroffen tijdens een grote wereldwijde hack met behulp van het gijzelsoftware WannaCry. Hierdoor kwamen hele afdelingen stil te liggen. Hoewel de Nederlandse ziekenhuizen weinig problemen hebben ondervonden aan de hacks, noemt beveiligingsonderzoeker Sijmen Ruwhof noemt het wel een 'heel ernstig signaal'. Hij vreest voor gerichte aanvallen op Nederlandse ziekenhuizen. "Ransomware is eigenlijk een schot hagel. Een toevalstreffer. Kun je nagaan wat er gebeurt als hackers proberen gericht een Nederlands ziekenhuis te treffen." Lees ook: Lang leve de vooruitgang! Of toch niet?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.