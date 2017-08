Zeewolffilet in een pittige saus

Let er wel op of de vis duurzaam gevangen is en dus voorzien is van het MSC-keurmerk.

Bereiding

Leg de gedroogde rode pepers tien minuten in een kommetje met water om te wellen. Laat ze uitlekken, dep ze droog en snijd ze in kleine stukjes.

Pel de sjalotjes en snijd ze grof. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Snijd het onderste witte deel van de serehstengels in kleine ringetjes. Snijd de vleestomaten in partjes. Verhit de olie in een flinke koekepan. Verdeel de vis in vier gelijke stukken. Dep deze droog met wat keukenpapier. Bak de stukken zeewolf aan beide kanten bruin in een minuut of vier.

Schep de stukken vis met een schuimspaan uit de pan en leg ze op een bord. Dek af met een stuk aluminiumfolie. Verhit de overgebleven olie in de koekepan opnieuw en fruit hierin de sjalotjes en knoflook even aan. Doe dan de rode pepers, sereh en verkruimelde trasi erbij.

Roerbak nog een minuut en voeg dan de partjes tomaat, de citroenbladeren, hoisinsaus, vissaus, suiker, azijn en citroensap toe. Roer even goed door en schenk er vervolgens een kwart liter warm water bij.

Breng de saus aan de kook, zet het vuur laag en laat de saus een minuut of vier zachtjes sudderen. Leg dan de stukken zeewolf in de saus en laat de vis zo op laag vuur in een minuut of vijf garen. Verdampt de saus te snel, schenk er dan nog een beetje heet water bij. Snijd de voorjaarsuitjes in ringetjes en hak de korianderblaadjes fijn.

Zet vier borden klaar en leg op elk bord een stuk vis. Verdeel de saus uit de koekepan erover. Strooi er tot slot de ringetjes voorjaarsui en fijngehakte korianderblaadjes overheen. Garneer met gehalveerde limoenen. Geef er een schaal witte rijst bij en bijvoorbeeld wat roergebakken sperziebonen of groene asperges.