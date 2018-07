'Zeer pijnlijke aanval van ischias' deed Juncker wankelen

De voorzitter van de Europese Commissie was die bewuste woensdagavond niet dronken, maar hij werd getroffen door een 'zeer pijnlijke aanval van ischias, die vergezeld ging van krampen', aldus een commissiewoordvoerder.

"De voorzitter wil graag publiekelijk de premiers Mark Rutte en Antonio Costa (van Portugal, red.) bedanken voor hun hulp tijdens dit pijnlijke moment. Hij neemt medicatie en voelt zich beter."

Op de veel verspreide beelden van een openlucht-evenement in Brussel ter gelegenheid van de Navo-top is te zien dat Juncker op meerdere momenten zijn evenwicht verliest en lange tijd overeind moet worden gehouden door regeringsleiders. Aan het eind loopt hij weg aan de hand van Rutte. Kort daarna zou de pijnaanval even snel zijn opgehouden als die was gekomen, al is er ook een foto van een wat later moment waarin Juncker in een rolstoel zit.

Bekende klachten Dat Juncker lijdt aan ischias (een zenuwpijn die vanuit de rug naar het been trekt) was al wel bekend. Dat bleek onder meer tijdens de persconferentie na afloop van de EU-Turkije-top, eind maart in het Bulgaarse Varna. Volgens de commissiewoordvoerder was de laatste keer dat Juncker zo'n aanval kreeg vorige maand in Dublin, tijdens een bezoek aan het Ierse parlement. De Luxemburgse oud-premier wordt vaak in verband gebracht met tabak en alcohol, onder meer dankzij oud-eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem, die zijn voorganger ooit neerzette als 'een verstokt roker en drinker'.

Krantenkoppen over dronkenschap 'smakeloos' Op sociale media en een enkele krant (denk aan de Britse tabloids) ging het filmpje van de waggelende Juncker dan ook gepaard met schimpscheuten over vermeende dronkenschap. "Het is meer dan smakeloos dat sommige media beledigende koppen probeerden te maken door Junckers pijn uit te buiten", aldus de commissiewoordvoerder. De nog maar 63-jarige Juncker kampt al langer met gezondheidsproblemen. Of die samenhangen met zijn ernstige auto-ongeluk uit 1989, toen hij twee weken in coma lag, is niet duidelijk. Volgende week heeft de commissievoorzitter een zeer zwaar programma, met reizen naar onder meer Peking, Tokio en Madrid. Dat gaat ongewijzigd door, aldus de woordvoerder. "Juncker voelt zich goed."