'Xiplomacy' staat voor het nieuwe, zelfbewuste China

Het woord, gisteren op Twitter geïntroduceerd door staatspersbureau Xinhua, staat symbool voor de nieuwe status van China als wereldmacht.

Vorige week begon op de nationale Chinese televisie een zesdelige reeks documentaires die de 'diplomatieke principes, praktijken en successen van de laatste vijf jaar' in de schijnwerpers moet zetten. De serie is getiteld 'Grote-landendiplomatie met Chinese karakteristieken'.

Verwijzing naar socialisme

Die titel is een verwijzing naar het 'socialisme met Chinese karakteristieken', het economische systeem dat is ingevoerd door de vroegere leider Deng Xiaoping. In dat systeem werkt China als een kapitalistisch land, maar nog altijd onder controle van de Communistische Partij.

"De Chinese leeuw is nu wakker geworden, maar het is een vreedzame, vriendelijke en beschaafde leeuw." Xi Jinping

De nieuwe Chinese diplomatie kenmerkt zich door een sterk zelfbewustzijn, maar zonder de confrontatie te zoeken met andere landen. Zo zei president Xi al in 2014: "De Chinese leeuw is nu wakker geworden, maar het is een vreedzame, vriendelijke en beschaafde leeuw."

Waar toch conflicten dreigen met andere landen, worden die zo veel mogelijk gladgestreken. Zo loopt de spanning op in de Zuid-Chinese Zee en de Oost-Chinese zee, omdat Peking daar eilandjes claimt die volgens andere landen binnen hun territoriale wateren vallen. Ook de Verenigde Staten verzetten zich daartegen.

Maar Xi zei al jaren geleden over de dreigende spanning op zee: "De enorme Stille Oceaan heeft genoeg ruimte om de ontwikkeling van twee grote landen toe te staan, namelijk China en de VS". Buurlanden als Japan, Vietnam en de Filippijnen noemde hij daarbij niet.