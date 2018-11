‘Wraakvader’ 4,5 jaar de cel in na mishandeling van de man die zijn dochter lokte

De straf die het gerechtshof in Den Bosch maandag oplegde aan de 53-jarige ‘wraakvader’ is een stuk forser dan de tien maanden die hij eerder van de rechtbank kreeg. De rechtbank achtte enkel bewezen dat de 53-jarige begin vorig jaar het slachtoffer ernstig mishandelde. Het hof vindt dat de Helmonder het risico nam dat zijn slachtoffer zou overlijden, door de zware klappen met een spade die hij uitdeelde. De raadsheren zien daarom doodslag bewezen en komen op 4,5 jaar cel.

Lees verder na de advertentie

De Brabander kwam er in januari 2017 achter dat zijn dochter, toen veertien jaar oud, via internet werd benaderd door een volwassen man, die zich voordeed als een jongen van zeventien. De ‘lokker’ liet in haar tuin bloemen en chocola achter. Haar vader ontstak in woede en organiseerde zelf een zoektocht naar de man, onder meer via Facebook. Hij loofde tevens een beloning uit. De vader hield de politie op de hoogte van zijn actie, totdat hij ontdekte wie de man was. Hij hield een nacht de wacht bij diens huis en volgde hem vervolgens naar een parkeerplaats. Daar sloeg hij het slachtoffer verschillende keren. Met een lichte metalen sneeuwschep, hield hij vol.

De vader had zich kunnen realiseren dat hij de ‘lokker’ dood had kunnen slaan

Die schep is nooit teruggevonden en het gerechtshof vertrouwt meer op twee getuigen, die zagen hoe de Helmonder naar het hoofd van zijn slachtoffer sloeg met iets dat eerder op een zware schep leek. De aangevallen man beschermde zijn hoofd met zijn handen en liep daarbij twee polsbreuken op. Had hij zich niet verdedigd, dan hadden de slagen dodelijk kunnen zijn, zeggen de rechters. En omdat de woedende vader zich dit had kunnen realiseren, wordt hij veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij moet het slachtoffer ruim drieduizend euro betalen. Dat is ook meer dan de rechtbank eerder had bepaald.

Poging tot moord werd ook in hoger beroep niet bewezen geacht. De vader, die al eens eerder werd veroordeeld voor het gebruiken van geweld, trok er wel op uit met het vooropgezette plan om te mishandelen, maar niet om te doden, aldus het gerechtshof.

Het is de tweede keer in vier dagen dat rechters iemand veroordelen voor ‘eigenrichting’, ofwel het heft in eigen hand nemen. Bij de vader leidt dat tot een extra zware straf. Afgelopen vrijdag kregen 34 Friezen taakstraffen – en een enkeling een voorwaardelijke celstraf – voor de snelwegblokkade waarmee ze vorig jaar een betoging tegen Zwarte Piet verhinderden. Eigenrichting die niet past in een democratische samenleving, zeiden de rechters in Leeuwarden.

Lees ook: