'Wordt Schiphol nu echt zoveel ontlast door 10.000 vliegbewegingen erbij op Lelystad?'

Nee, easyJet doet niet aan 'pretvluchten'. William Vet, directeur Benelux bij easyJet, is helemaal klaar met dat woord, dat vaak in verband wordt gebracht met zijn maatschappij. Ten onrechte, volgens Vet. "Wij vervoeren voor een derde zakenreizigers, een derde vakantiegangers en een derde reizigers die op bezoek gaan bij vrienden en familie. 's Zomers, als er minder zakenpassagiers zijn, ja dan vliegen we extra naar vakantiebestemmingen. Maar wij zijn geen chartermaatschappij die als een touroperator vluchten vult."

Vandaar dat easyJet een probleem heeft met de afspraak die de overheid, Schiphol en omwonenden maakten in 2008 om op termijn vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar luchthaven Lelystad. Vluchten van easyJet zijn namelijk veelal niet te vatten in een bepaalde categorie, zegt Vet. Zeker nu easyJet (dat zich van oudsher concentreert op korte, directe vliegreizen) steeds vaker ook overstappende passagiers bedient door vluchten te koppelen aan vluchten van andere maatschappijen. Vet: "Los daarvan kun je je afvragen waarom een zakenpassagier meer recht zou hebben op een vlucht vanaf Schiphol dan een vakantieganger".

Volgens Vet wordt de discussie over de grenzen aan de groei van Schiphol niet zuiver gevoerd, omdat het uitgangspunt nog altijd het zogeheten selectiviteitsbeleid is. Volgens dit beleid, dat in 2008 werd ingezet, zou Schiphol eigenlijk alleen moeten groeien met vliegverkeer dat bijdraagt aan de luchthaven als internationaal knooppunt met alle economische voordelen die daarbij komen kijken. Een vakantiebestemming, zo is de gedachte, heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven weinig toegevoegde waarde.

EasyJet, dat al meer dan twintig jaar vliegt vanaf Schiphol en er sinds 2015 ook een basis heeft, is met 42 bestemmingen en zes miljoen passagiers per jaar inmiddels een vaste waarde op de luchthaven. De maatschappij ziet het helemaal niet zitten om een deel van haar operatie te verplaatsen naar een regionale luchthaven als Lelystad, waarvan de ov-verbinding met de Randstad te wensen overlaat. Bovendien vermoedt Vet dat de nieuwe luchthaven al binnen de kortste keren vol zit met luchtvaartmaatschappijen als Transavia en Corendon, die wel de overstap willen maken. "Je kunt je ook nog afvragen of 10.000 vliegbewegingen erbij op Lelystad Schiphol nu echt zo veel gaat ontlasten."

Verstoring van de markt

En dus maakte het ministerie van infrastructuur en waterstaat een conceptlijst van 66 bestemmingen die vanaf de opening van vakantieluchthaven Lelystad mogelijk niet meer mogen worden bediend vanaf Schiphol. Daar zitten ook veertien bestemmingen van easyJet bij. "Dat is een enorme verstoring van de markt, waarbij wij allemaal bestemmingen op Schiphol zouden moeten loslaten." Vet vraagt zich dan ook af of de Europese Commissie dit ingrijpen in de markt wel gaat goedkeuren. "Toen ze dit in 2008 bedachten is nooit goed bekeken of het juridisch wel haalbaar is. Volgens ons is het discriminatoir."

Vet ziet wel dat er grenzen zitten aan de groei van Schiphol, dat op een haar na aan het maximum zit van 500.000 vliegbewegingen. "Maar laten we het dan hebben over waar het hier echt om draait, namelijk geluidshinder en uitstoot."

Vet pleit er dan ook voor om maatschappijen te belonen die vliegen met stillere, minder vervuilende vliegtuigen, zoals easyJet al doet. "De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Wij zijn nu bezig met een project om over tien jaar een elektrisch vliegtuig mogelijk te maken. Dat scheelt enorm aan uitstoot en geluidsoverlast." Om te kunnen blijven groeien op het krappe Schiphol is ook het inzetten van grotere vliegtuigen een optie. EasyJet heeft daarom onlangs weer een nieuwe Airbus aangeschaft, die 235 passagiers kan vervoeren en ook stiller en schoner is dan de vorige generatie vliegtuigen.

Van het maken van onderscheid op Schiphol aan de hand van het soort passagiers, moet de overheid in ieder geval snel afstappen, zegt Vet. "Het is toch niet logisch dat een lawaaiig vliegtuig van twintig jaar oud met zakenpassagiers de voorkeur krijgt boven een schonere, stillere Airbus met vakantiegangers?"

