‘Wij kennen de leerlingen veel beter dan een toets’

De Tweede Kamer en de PO-raad roepen het al langer: de eindtoets in groep 8 moet meer gewicht krijgen en worden afgenomen worden vóór het advies van de leraren. Na onderzoek doet ook het Centraal Planbureau (CPB) dezelfde oproep.

Bij basisscholen komt dat hard aan: vier jaar geleden werd niet langer de toets, maar het basisschooladvies leidend gemaakt. “Dat was een heel terechte beslissing”, vindt Niels Pennings, leerkracht op basisschool De Boog in Eindhoven. “Wij nemen in het advies de studieresultaten, maar bijvoorbeeld ook de werkhouding en motivatie van kinderen mee. Dat kan die toets allemaal niet. Wij kijken echt naar acht jaar onderwijs, die toets maar naar één moment.”

Het CPB constateerde maandag dat het advies van de school, dat leerlingen al in februari krijgen, vaak niet wordt bijgesteld als ze later op de eindtoets hoger scoren. Vooral kinderen van laagopgeleide ouders zijn daar de dupe van. De toets eerder afnemen en de resultaten zwaarder meewegen, zou leerlingen een meer gelijke kans op passend advies geven.

Pennings geeft aan dat niet te herkennen. “Ik ben inmiddels drie jaar betrokken bij het geven van adviezen en mijn ervaring is dat de eindtoets niet veel afwijkt van de voorgaande resultaten. Maar als een leerling wel een stijging laat zien, zijn wij zeker bereid om het advies naar boven aan te passen. Het afgelopen jaar is dat drie keer gebeurd en dat waren absoluut niet de kinderen van hoog opgeleide ouders.”

Achterover leunen

Ook Walter Feddema van OBS De Binnenstad in Maastricht ziet het niet zitten om de eindtoets naar voren te halen. “Ik ben er fel op tegen dat de leerlingen hun eindtoets in februari krijgen. Het probleem is dan dat alles er al op zit en dat je de leerlingen de laatste maanden niet meer aan het werk krijgt. Dan denken ze: ik kan er toch niks meer aan veranderen.” Volgens Feddema schuilt er nog een gevaar: als de eindtoets weer meer gewicht krijgt, krijg je dat ouders hun kinderen enorm gaan trainen op de eindtoets. “Terwijl het juist een second opinion moet zijn. Wij kennen de leerlingen veel beter dan een toets.”

Volgens Linda Zeegers van de VO-raad is het belangrijk dat er wél iets verandert. “Middelbare scholen merken dat leerlingen vaak binnenkomen met het verkeerde advies en niet op de juiste plek zitten. Terwijl dat toch de bedoeling is.” Net als de PO-raad, schaart de VO-raad zich daarom achter het advies van de CPB om de eindtoets naar voren te halen en daarmee de kansengelijkheid te verbeteren.

Maar ook op de middelbare scholen moet er wat veranderen, vult Zeegers aan. “We moeten het eindadvies in groep 8 eigenlijk meer als een startadvies gaan zien en ervoor zorgen dat er in het voortgezet onderwijs meer kansen zijn om te schuiven naar een ander niveau. Bijvoorbeeld door brede brugklassen en meer maatwerk. Nu zetten we kinderen via de sjoelbak vast in een hokje waar ze niet meer uitkomen.”