‘Wij geven onze kinderen thuisonderwijs’

“De setting is hier leuk: de kinderen schaatsen ín het museum. Dat geeft een bijzondere sfeer. Dit is al tien jaar onze traditie om het jaar af te sluiten. We geven onze kinderen allemaal thuisonderwijs. Wij zijn orthodox christelijk en willen onze eigen normen en waarden overbrengen op de kinderen. Anderen zijn protestants of humanistisch ingesteld. Via blogs en Facebookgroepen vindt je elkaar. In Nederland zijn er zo’n driehonderd gezinnen die kiezen voor thuisonderwijs. Iedereen kent elkaar zo’n beetje.

Toen ik begon met mijn oudste, nu 18, vond ik het spannend. Ik had al veel gelezen, maar maakte mij zorgen over sociale contacten. Gauw zag ik dat mijn kinderen gewoon vriendjes hebben: ze zitten op sportclubs, gaan om met kinderen in de buurt en we spreken regelmatig af met andere gezinnen.

Onderling is er tussen de ouders veel contact: de expertise die je mist deel je met elkaar. Zo heb ik Nederlands gestudeerd en geef Nederlandse les. Een ander geeft science workshops. Of economie. Een van de ouders is biologe, een ander werkt bij ESA. Regelmatig doen we uitjes voor de ontspanning, zoals vandaag. Thuisonderwijs gebeurt heus niet alleen thuis.”

