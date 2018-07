'Wiebes moet zijn beloftes in Groningen nakomen'

Goed nieuws voor Groningen: het wordt veiliger in het aardbevingsgebied. Nu de gaswinning in rap tempo wordt teruggeschroefd, hoeven veel minder woningen te worden verstrekt dan aanvankelijk gedacht. Tot die conclusie komt de Mijnraad in een advies aan minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat.

Ongeveer 1500 gebouwen voldoen volgens de Mijnraad niet aan 'de veiligheidsnorm' en moeten zo snel mogelijk worden verbouwd of zelfs gesloopt. Eerder werd gerept over ruim 20.000 onveilige huizen. Wiebes toonde zich vandaag in een eerste reactie tevreden. "Ik ben blij dat helder is dat het veiliger wordt in Groningen."

Laat de bewoners zelf de keuze. Dat is het meest fatsoenlijke om te doen Co Verdaas, voorzitter van de Mijnraad

Maar met het herstellen van deze 1500 woningen is de versterkingsoperatie in Groningen lang niet gereed. Ongeveer 2200 andere mensen, verspreid over plaatsen als Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild, verkeren in onzekerheid over wat er met hun woningen staat te gebeuren. Zij hebben al maanden geleden te horen gekregen dat hun huis onveilig is, maar wachten nog op een formeel 'versterkingsadvies'.

Toezeggingen inlossen Wiebes besloot in april dat hij deze adviezen voorlopig ook niet zou afgeven. De minister gaf de Mijnraad de opdracht om de veiligheidssituatie opnieuw in kaart te brengen, in de wetenschap dat de gaswinning binnen nu en ongeveer tien jaar geheel stopt. Wiebes schortte de hersteloperatie op, tot woede van de Groningers. Het leidde ook tot het opstappen van Nationaal Coördinator Hans Alders, die vond dat hij gedane beloftes niet meer na kon komen. Ook de Mijnraad vindt dat de overheid toezeggingen heeft gedaan die het wel moet inlossen. Voorzitter Co Verdaas zei vandaag: "Er zijn bij mensen verwachtingen gewekt en soms zelfs toezeggingen gedaan. Dan kan de overheid nu niet zeggen: de wereld is veranderd, herstel is niet meer nodig." De Mijnraad bepleit dat deze mensen zelf moeten kunnen aangeven of zij hun woning versterkt willen, ook als dat strikt genomen niet noodzakelijk is. Verdaas: "Ze rekenen erop dat eerder gewekte verwachtingen worden ingelost. Sommigen zullen nooit meer afkomen van het gevoel van onveiligheid en daarom toch versterking willen."

Niet juridiseren De voorzitter van de Mijnraad waarschuwt Wiebes dat de overheid de kwestie vooral niet moet 'juridiseren', oftewel per huishouden uitzoeken wat er precies beloofd is. "Laat de bewoners zelf de keuze", zegt Verdaas. "Dat is het meest fatsoenlijke om te doen." In het aardbevingsgebied staan ook nog ongeveer 5700 woningen die aan de veiligheidsnorm voldoen, maar wel binnen de 'onzekerheidsmarge' vallen. De overheid moet ook met deze bewoners om tafel om eventuele herstelwerkzaamheden te bespreken, vindt de Mijnraad. Wiebes reageerde vandaag met de mededeling dat hij de adviezen overneemt, maar wat dat precies betekent is nog onduidelijk. De vraag is vooral of de minister het met de Mijnraad eens is dat de genoemde 2200 bewoners zelf mogen beslissen over de versterking. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.

