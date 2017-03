‘Wie pakte Al Capone? De belastinginspecteur!’

Als een van de belangrijkste experts ter wereld kan hij uitstekend de gevolgen inschatten van het onderzoek naar de Panama Papers waarover begin april vorig jaar honderden media, waaronder Trouw en Het Financieele Dagblad, publiceerden.

De serie verhalen over belastingontduiking, fraude en corruptie was gebaseerd op de administratie van het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca in Panama. Volgens Saint-Amans hebben ze de onderhandelingen over maatregelen tegen belastingontwijking in een stroomversnelling gebracht.

Er lagen al afspraken op tafel, bijvoorbeeld over de cruciale uitwisseling van gegevens tussen belastingdiensten, iets dat in 2014 werd aangekondigd en dat eind 2016 is ingegaan. De publicaties over de Panama Papers dwongen de meeste landen die eerst niet wilden meewerken zich er alsnog bij aan te sluiten, nog voordat de afspraken van kracht werden.

Twee weken nadat de eerste artikelen over de Panama Papers waren gepubliceerd sprak de G20, de groep van grootste economieën ter wereld, zich hard uit tegen Panama. Als jullie niet snel wat veranderen komen jullie op een zwarte lijst, zo was de boodschap. Saint-Amans: “Dat was genoeg om Panama van koers te doen veranderen. Ineens wilde de overheid met me praten. Binnen vier maanden hadden ze al verdragen met andere landen gesloten over de uitwisseling van informatie, een belangrijke stap in de bestrijding van belastingontduiking. Ze zijn daarnaast de overheidsdiensten aan het aanpassen, ze zijn mensen aan het trainen, ze vragen ons om advies. Het is echt een verschil van dag en nacht.”

“Toen de Panama Papers uitkwamen hadden we al veel vooruitgang geboekt, zo’n honderd landen hadden beloofd zich aan de internationale afspraken te houden. Maar dat was niet genoeg. Er waren nog een paar belangrijke obstakels, waaronder de Panamese autoriteiten. Zij hielden hun poot stijf, wilden niet eens met ons praten, schandelijk was dat”, stelt de Oeso-functionaris.

Rugdekking

En Panama is zeker niet het enige land dat sindsdien van strategie veranderde, haast Saint-Amans zich te zeggen. Bahrein, Libanon, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten volgden. Jarenlang waren deze landen door Panama uit de wind gehouden. “Dankzij de botte opstelling van Panama konden deze landen stilzwijgend weigeren mee te werken aan een internationale aanpak van belastingontduiking.

“Maar toen de rugdekking van Panama wegviel gingen deze achterblijvers om. De Panama Papers hebben mogelijk gemaakt dat iedereen zich gaat aanpassen aan de internationale normen. De Bahamas zijn eigenlijk nog de enigen die echt achterblijven”, zegt Saint-Amans, die met zijn afdeling de plannen van de G20 omtrent transparantie en belastingen coördineert.

Volgens de Franse Oeso-directeur zijn er nu wereldwijd 136 landen die informatie met elkaar uitwisselen. “Meer hebben we niet nodig. Mensen gaan hun geld niet in Congo verstoppen, dus het is niet erg als dat land niet meedoet. Je kan binnenkort simpelweg nergens meer heen. Als we nu een nieuw belastingparadijs zien opkomen dan nodigen we dat land uit om mee te doen. Nu vrijwel alle belangrijke landen aan boord zijn is het onhoudbaar geworden om niet mee te doen. Dat de G20 dreigt met een zwarte lijst van belastingparadijzen is genoeg om landen te dwingen informatie uit te wisselen.”

Uitwisseling van informatie tussen belastingdiensten is de belangrijkste troef in de strategie van de Oeso, bijvoorbeeld over wie de eigenaar is van een bedrijf. Tot voor kort was de kans minimaal dat de fiscus een bedrijf in Panama van een Nederlandse belastingplichtige in het vizier zou krijgen. De fiscus deed er soms jaren over om informatie te krijgen over een onderneming in Panama, waana dan soms bleek dat het bedrijf al weer verplaatst was naar een ander belastingparadijs, of dat het eigendom was van een entiteit op de Britse Maagdeneilanden.

In dit internationale kat- en muisspel hadden belastingdiensten vaak het nakijken. Maar sinds eind vorig jaar is de uitwisseling van gegevens op gang gekomen, in sommige gevallen al automatisch. Als dit goed werkt kan bijvoorbeeld de Nederlandse fiscus in één oogopslag zien welke Nederlanders hun geld in hebben geparkeerd op, pakweg, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden of de Kaaimaneilanden.