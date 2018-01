'Wie geld heeft, kan vanaf elke plek in Syrië ontsnappen'

"Noem me maar Mo", zegt de activist uit Deir ez-Zor, de Oost-Syrische stad die zware jaren achter de rug heeft onder het beleg van IS. Nu zijn de rollen omgekeerd, wat Mo betreft. Samen met een groep vrienden uit zijn streek is hij actief op zoek naar IS-strijders.

Lees verder na de advertentie

Niet alleen in Deir ez-Zor, ook in Raqqa, de voormalige hoofdstad van het kalifaat, zetten bewoners initiatieven op, in de hoop schijnbaar spoorloze jihadisten terug te vinden en ze voor het gerecht te slepen.

Soms betalen de (ex-)strijders enorme bedragen aan smokkelaars om de grens over te steken, zegt Mo. "Wie geld heeft - en dan hebben we het over bedragen die kunnen oplopen tot een paar honderdduizend dollar - kan vanaf elke plek in Syrië ontsnappen. We weten dat jihadisten worden opgepikt in Al Hasaka (in Noordoost-Syrië) en in Jarablus (ten noorden van Aleppo). Ze kunnen daar niet langer dan twee dagen blijven omdat ze te veel opvallen, zeker als het om buitenlanders gaat."

Het netwerk van Mo en zijn speurdersploeg is uitgebreid: "In Deir ez-Zor en Raqqa weten de mensen precies welke Syriërs uit de streek bij Islamitische Staat zaten. We zijn perfect op de hoogte van wat ze hebben uitgespookt en we zijn vastbesloten ze op te sporen. Het zijn oorlogsmisdadigers. Het idee dat ze er hier op los hebben kunnen moorden en martelen en dan elders een nieuw leven beginnen, vinden we onverdraaglijk. Het leed zit diep, heel diep."

Buitenlandse strijders zijn herkenbaar, Syrische jihadisten verdwijnen in de bevolking

Via een facebookpagina verspreiden Mo en anderen foto's en namen. Zo zijn ze al heel wat te weten gekomen. "Twee broers uit een dorp in de buurt van Deir ez-Zor - beiden hadden een hoge functie bij IS - zijn twee weken geleden gesignaleerd in Griekenland, samen met enkele familieleden. Andere IS-commandanten zijn in Turkije opgedoken. En afgelopen week werd een Saudische IS-strijder uit Raqqa vlak voor de Turkse grens aangehouden met een vals Syrisch paspoort. Hij wilde het land uit te midden van een groep vluchtelingen."

Volgens de BBC hebben zeker 4000 IS-strijders Raqqa kunnen verlaten volgens de afspraak met de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Ze zouden naar het gebied ten noordoosten van Deir ez-Zor zijn gebracht, waar de gevechten tussen de SDF en IS nog altijd doorgaan. IS heeft in Syrië nog enkele gebieden in handen, onder meer aan de Iraakse grens. Daar zouden zich volgens verschillende bronnen minstens duizend tot hooguit vijfduizend jihadisten verschansen. Ook ten zuiden van Deir ez-Zor heeft IS nog gebied.

Vier gevangenissen Intussen groeit het aantal IS'ers dat vastzit. "We hebben vier gevangenissen met een terreurafdeling. Daar houden we ongeveer duizend strijders vast", zegt Abdul Basit Mahmoud Oso. Hij is co-voorzitter (elke hogere positie bij de Koerden wordt door een man en een vrouw bekleed) van het Koerdische ministerie van justitie in Qamishli, Noord-Syrië. Er komen elke dag gevangenen bij, zegt hij: Europeanen, Russen, Amerikanen, Aziaten. Maar het merendeel bestaat uit Syriërs en Irakezen. Over het aantal buitenlanders heeft hij geen exacte cijfers. Wel meldt het ministerie de Belg Bilal Al Marchochi in hechtenis te houden. Zijn vrouw is de Nederlandse Ilham Borjani uit Gouda. Abdul Basit Mahmoud Oso: "De buitenlandse jihadisten zijn gekomen om zich tegen ons te keren, dus zetten we ze vast. Maar we zijn ze liever kwijt, ze kosten ons een hoop kopzorgen en een hoop geld." Als de Koerdische autonome regering buitenlandse IS-strijders niet spoedig kan uitleveren aan het land van herkomst, zal ze die zelf berechten. "Eén ding staat vast: wij voeren geen doodstraf uit. Daar zijn we principieel op tegen. In tegenstelling tot de Syrische wetgeving waar de doodstraf wél bestaat. Zelfs als je niets gedaan hebt, riskeer je executie." Matay Hanna is een Assyriër (Syrische christen, red.) die al drie jaar tegen IS strijdt, waarvan de laatste twee jaar onder de vlag van de SDF. Hij vertelt dat IS-strijders in het nauw dikwijls geld aanbieden in ruil voor hun vrijheid. "In Raqqa stonden we in een woning van een Franse IS-familie: man, vrouw en twee kinderen. De man was wanhopig. "Ik betaal 15 miljoen dollar als jullie me hieruit krijgen", zei hij. We zeiden niets. Lieten hem doorpraten. "Waar wil je heen?", vroegen we. "Voorbij Ain Issa", antwoordde hij. "We brengen je", zeiden we. Hij deed vaag over het geld, zei dat hij dat eenmaal ter plaatse zou regelen. We namen hem mee en brachten hem naar de gevangenis, voorbij Ain Issa. Daar zit hij nu nog." Hanna heeft de voorbije drie jaar tientallen IS-strijders naar de gevangenis gebracht, klinkt het trots. "Tijdens het offensief op Raqqa toonden de lokale media filmpjes op internet van bewoners uit Raqqa die bevrijd waren. Een man die eigenaar was van een groot bedrijf vertelde dat hij IS haatte omdat ze hem zo vaak hadden lastiggevallen. Zijn haar was netjes geknipt, hij had een korte baard. Net op dat moment kregen wij informatie binnen dat het voltallige personeel van dat bedrijf bij IS hoorde en dat de man die werd geïnterviewd nota bene een emir was en dus in aanzien stond bij IS. We spoorden hem op en arresteerden hem. Ook hij bood geld aan. Hij had een gouden zwaard, zei hij. En weet ik wat nog meer. Als we hem naar de Turkse grens konden brengen, werden we beloond." Hanna grijnst. "Hij eindigde zoals de Fransman. We hebben hem regelrecht naar de gevangenis voorbij Ain Issa gebracht."

Made by Islamic State Het centrum van Raqqa is nog altijd gevaarlijk, blijkt uit een bezoek aan de stad samen met Hanna en zijn Arabische collega van de SDF. De voorgaande week zijn er te veel ongelukken gebeurd met burgers en mijnen. Er is veel haat naar IS maar ook nog altijd sympathie Matay Hanna "Het is een ramp", klaagt Brahim Sattouf. Hij woont een paar straten van het afgesloten centrum van Raqqa. Twee dagen geleden keerde hij voor de eerste keer na de oorlog terug naar huis, samen met zijn vrouw en twee zonen. "De jihadisten verscholen zich in mijn huis voor de Amerikaanse bombardementen, zoals overal in de straat. Ik was doodsbang voor boobytraps, ik durfde de poort niet open te doen. In plaats daarvan klom ik over de muur. Al snel vond ik twee zelfgemaakte explosieven. Mijnopruimers hebben ze opgehaald. En zojuist hebben we nog meer gevonden." Hij laat een soort handgranaat zien. 'Made by Islamic State', staat erop, gevolgd door een houdbaarheidsdatum. "Alsof je een blik groenten koopt", schampert Brahim. Een meter verder steekt een mortier uit de grond. Niet ontploft. Hanna graaft het ding voorzichtig uit. De bewoners komen intussen van alle kanten aangewandeld. Hanna is er niet gerust op. Het wordt donker en hij wil weg. "Er is veel haat naar IS maar ook nog altijd sympathie", weet hij. "Heel wat gezinnen herbergen jihadisten in hun huis." Als we teruglopen naar de auto, kijkt hij of er geen explosieven onder liggen. "Doe ik altijd. Sommigen haten ons." 's Avonds krijgt Hanna een telefoontje. Hij moet vertrekken, zegt hij geheimzinnig. De volgende morgen vertelt hij dat hij een tip kreeg over vijf IS-strijders die zich verborgen hielden bij bewoners in een dorp niet ver van Raqqa. Hanna heeft ze samen met collega's van de SDF 's nachts van hun bed gelicht. Een jihadist raakte gewond toen hij weg wilde rennen en ze op hem schoten. "We krijgen constant tips van bewoners", zegt Hanna. "Plots heeft de buurman een IS-strijder in huis verborgen, horen we dan. We gaan er meestal 's nachts op af, zo onopvallend mogelijk." Ook in vluchtelingenkamp Shaddadi (foto), ten noorden van Deir ez-Zor, houden IS-strijders zich verscholen, vertelt kampcoördinator Mazen. "Negentig procent van de mensen hier komt van Deir ez-Zor. In oktober hebben we 50.000 personen opgevangen. Eerst stromen ze bijeen aan de controleposten waar ze worden gecontroleerd op banden met IS. Natuurlijk lukt het niet om iedereen grondig te screenen. Bijgevolg zitten we met IS-leden in het kamp. Vaak komt zoiets na een paar dagen uit. Horen we van andere bewoners dat we een ongewenste bezoeker hebben. Het probleem zit niet bij de buitenlandse strijders. Die zijn meestal makkelijk herkenbaar. Het zijn de Syrische jihadisten waar we ons zorgen om maken. Ze verdwijnen in de bevolking, tussen de gevluchte bewoners. Regelmatig arresteren we mensen. Maar niet iedereen loopt tegen de lamp. Een aantal steekt de grens over tussen echte vluchtelingen. Op weg naar een nieuw bestaan, ver van Syrië." De naam van 'Mo' is bekend bij de redactie.