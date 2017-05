'Who rules the world'? Noord-Europese leiders parodiëren Trumpfoto

Donald Trump pakt de dingen anders aan dan gebruikelijk is in het internationale politieke verkeer. We kennen inmiddels de beruchte handshakes die Trump uitdeelt en ontvangt, de vermaarde zwaarddans in Saudi-Arabië en het voordringen bij de Navo-top.

Met dit afwijkende gedrag heeft de Amerikaanse president in korte tijd een imago gecreëerd bij collega-politici én verleidt hij ze tot het maken van grappen.

En dan was er bovenstaande foto met de Saudische koning Salman en de Egyptische president Sisi. Drie mannen die de wereld in handen houden en daarmee de beeldvorming creëerden dat zij over het lot van de aarde beschikken.

Dat leverde direct een hoop grappen op social media op, maar ook politici haken er inmiddels op in. 'Who rules the world?', schrijft de Noorse premier Erna Solberg op haar Facebookpagina bij een foto waarop zij en haar Noord-Europese collega's met een bal poseren.

"Ik weet niet wat die mensen in de bovenste foto dachten, maar in de onderste staan de vijf Noord-Europese premiers die een bal vasthouden met daarop duurzaamheidsdoelstellingen."

Het lijkt overigens niet de eerste keer dat onze noorderburen een foto van Trump parodiëren. Een foto uit januari waarop de president een anti-abortusregel ondertekent terwijl hij wordt omringd door zeven mannen zorgde voor veel ophef onder feministen.

Kort daarna publiceerde Zweedse vicepremier Isabella Lövin een foto waarin zij, louter omringd door vrouwen, een wet ondertekent. Ze wilde niet expliciet toegeven dat ze een kopie van de Trumpfoto maakte, maar gaf wel aan deel uit te maken van een 'feministe regering'. "Het is uiteindelijk aan de kijker om de foto te interpreteren."

