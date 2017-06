'Werkgevers willen de vakbondsmacht breken'

"Van Eerd dicteert." Vakbondsvrijwilliger en distributiemedewerker Geert-Jan Middelbos zegt het over zijn werkgever Frits van Eerd, directeur van supermarktketen Jumbo. "Hij wil alleenheerschappij, bepalen wat goed is voor zijn werknemers."

Lees verder na de advertentie

Onze vakbondsmensen hebben te maken met pesterijen FNV-bestuurslid Mariëtte Patijn

Nog maar twee maanden terug legde Middelbos samen met ruim 400 andere FNV-leden het werk neer vanwege de starheid van zijn werkgever. De cao-onderhandelingen waren vastgelopen. Voor een flinke loonstijging wilde de Jumbo niet tekenen.

"We hebben een van de beste uurlonen in de supermarktbranche", zei de van oorsprong Brabantse supermarktketen toen. Uiteindelijk haalde de staking niet veel uit: Jumbo passeert de bonden, en wil de arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad bespreken. Middelbos: "Zonder cao kan Jumbo sneller veranderingen doorvoeren die in het economische belang zijn van het bedrijf. Als dat uiteindelijk gebeurt, zullen we ook dit aanvechten."

Slecht nieuws Hij vertelt erover op het jaarlijkse cao-evaluatiemoment van vakbond FNV. Het goede nieuws over de 130 recent gesloten cao's: de lonen gingen met 1,7 procent omhoog, en onzekere contracten werden vaker dan vorig jaar teruggedrongen. Het slechte nieuws: werkgevers proberen vaker onder cao-afspraken uit te komen. "Ze zitten er strak op om de vakbondsmacht te breken", zegt FNV-bestuurslid Mariëtte Patijn. "De verhoudingen staan op scherp. Onze vakbondsmensen hebben te maken met pesterijen, rottige roosters of pogingen om ze buiten de deur te zetten." Toch snapt FNV-campagneleider Cihan Ugural wel waarom bedrijven er niet altijd happig op zijn om hun werknemers tegemoet te komen. Hij ziet het dagelijks op Schiphol: kiest een bedrijf voor meer vaste contracten en een hoger salaris, dan lopen klanten over naar het andere bedrijf dat meer flexwerkers heeft en lagere tarieven hanteert. Neem de afhandelingsbedrijven die grondstewardessen leveren voor het inchecken van passagiers. "Er komt steeds weer een nieuwe bij die goedkoper is dan andere prijsvechters. Werknemers worden daarvan de dupe." Zo moest grondstewardess Rochela Reymond minder uren werken toen haar werkgever Swissport, ook een afhandelingsbedrijf, een van zijn grootste klanten, Emirates, naar de concurrent zag vertrekken. Ugural denkt vanwege die felle concurrentie mee met bedrijven op Schiphol. Hij probeert hen duidelijk te maken dat ook zij baat hebben bij betere arbeidsvoorwaarden. Dat kan in hun voordeel uitpakken wanneer iedereen meedoet. Goede werkgevers hoeven dan niet bang te zijn dat klanten vertrekken naar concurrenten die het minder nauw nemen. "Maar helaas werkt dat argument niet altijd."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.