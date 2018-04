'Wereldwijd minder doodstraffen uitgevoerd'

Vorig jaar vonden zeker 993 executies plaats, 4 procent minder dan een jaar eerder (1032) en 39 procent minder dan in 2015. Toen noteerde de organisatie 1634 executies, het hoogste aantal sinds 1989.

Lees verder na de advertentie

Er werden vorig jaar 2591 doodvonnissen uitgesproken, eveneens een afname ten opzichte van 2016 (3117). Van een daling was in Egypte geen sprake: daar nam het aantal doodvonnissen met 70 procent toe. In Iran, Saudi-Arabië, Irak en Pakistan werd 84 procent van de executies uitgevoerd. De Verenigde Staten ontbreken voor de tweede keer op rij in de top 5.

De cijfers zijn niet volledig, omdat China in het rapport ontbreekt. Daar geldt alle informatie over terdoodveroordelingen als staatsgeheim, maar volgens Amnesty is China met duizenden executies en doodvonnissen wereldwijd koploper. Wereldwijd zitten zeker circa 22.000 mensen in de dodencel.

Amnesty ziet in de afnemende cijfers niet alleen goed nieuws. Volgens de mensenrechtenorganisatie werden in vijftien landen mensen terechtgesteld voor drugsgerelateerde zaken, wat volgens internationale wetgeving niet mag. Ook werden veroordeelden geëxecuteerd om misdrijven die ze als minderjarigen hadden begaan. Ook mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking werden op die manier berecht.