'Wees eerlijk over het pensioen en geef geen garanties'

Het Nederlandse pensioenstelsel geldt als één van de beste ter wereld. Is het verstandig om het te veranderen? Steven van Weyenberg (D66): "Het huidige stelsel heeft veel goede elementen. Er is geen land ter wereld waar zoveel opzij is gezet: de pensioenfondsen hebben 1300 miljard euro in kas. Veel werknemers hebben naast hun AOW een aanvullend pensioen en daardoor daalde de armoede onder ouderen spectaculair, van 13 naar 3 procent. De sterke kanten wil ik bewaren. Er is ook veel mis. Ouderen zijn terecht chagrijnig omdat zij niet krijgen wat is beloofd en veel jongeren zijn bang dat er te weinig voor hen overblijft . Veel mensen vinden ook dat er te weinig ruimte is om te kiezen." Wij hebben het beste systeem ter wereld en daar kunnen wij trots op zijn Gijs van Dijk, PvdA Gijs van Dijk (PvdA): "Wij hebben het beste systeem ter wereld en daar kunnen wij trots op zijn. Maar toezeggingen uit het verleden worden niet waargemaakt en daar is terecht onrust over. Wij hebben een garantiestelsel. Wij moeten toe naar zachtere contracten waarmee we de ambities waar kunnen maken." Tekst loopt door onder afbeelding. Gijs van Dijk: "Te veel mensen doen nu niet mee".

Wat bedoelt u daarmee? Van Dijk: “We streven naar een bepaald pensioen, maar garanties zijn onmogelijk te geven en daar moeten wij eerlijk over zijn. Politici die zeggen dat zij dat wel kunnen garanderen, spreken de waarheid niet. Ik wil de goede kanten van het huidige stelsel bewaren: als wij een collectief pensioenstelsel in stand houden, kunnen mensen erop rekenen dat zij een net pensioen krijgen, maar ver van tevoren een bepaald bedrag per maand beloven kan niet.” Van Weyenberg: “Daar zijn wij het in ieder geval over eens: wees eerlijk. Er is in het verleden gedaan alsof het pensioen gegarandeerd was, maar dat was natuurlijk nooit het geval. Beleggen is in een bepaalde mate altijd onzeker.”

Maar hoe geef je mensen toch voldoende zekerheid en komt het vertrouwen terug? Van Weyenberg: “Een probleem is dat het geld in één pot zit en dat je niet weet wat van wie is. Daardoor heb je iedere keer een verdelingsvraagstuk. De oudere zegt dat hij te weinig krijgt en de jongere vraagt of er nog wel genoeg overblijft. Er zit een generatieconflict in het huidige stelsel. De manier om daarvan af te komen is het maken van persoonlijke pensioenpotten. Dat is transparant en versterkt vertrouwen. Ik wil wel het risico op een lang leven delen want misschien wordt Gijs 110 jaar en ik maar 60. De een heeft een langere periode pensioen nodig dan de ander. Maar verder is jouw pensioenpot gewoon jouw geld. Daardoor kan een fonds op maat beleggen en neemt de kans op een goed pensioen toe.” Jouw pensioenpot is gewoon jouw geld Steven van Weyenberg, D66 Van Dijk: “Dat is ieder voor zich. Dan moet je zelf uitzoeken hoe je pensioen wordt opgebouwd en als je geluk hebt gaat het goed maar als je pech hebt is dat weinig. Dat is niet de wereld waarin ik wil leven. Mensen willen een pensioenstelsel waarin zij vertrouwen kunnen hebben en waar verder weinig gedoe aan vast zit. Zij vinden het prima dat er solidariteit is tussen generaties en willen risico’s delen. Dat is de principiële keuze waar wij voor staan. Wat de PvdA betreft, houden wij collectieve pensioenfondsen. Je kunt meevallers en tegenvallers tegen elkaar wegstrepen en zo krijg je zo veel mogelijk stabiliteit. Het levert een hoger pensioen op dan individuele potjes. Op het jaarlijkse overzicht dat je krijgt van het pensioenfonds staat welk bedrag je hebt opgebouwd en dat deel je met het collectief.” Van Weyenberg: “Ik wil een stap verder gaan. Maak het bedrag dat op je overzicht staat echt van jou en niet van het collectief. Dat is duidelijker. Het is jammer dat de vernieuwende vakbondsbestuurder alweer een conservatieve PvdA’er is geworden.” Van Dijk lacht. Van Weyenberg: “De PvdA laat heel veel bij het oude.” Wanneer sprak jij voor het laatst op straat met mensen? Zij zijn ontevreden Steven van Weyenberg, D66 Van Dijk: “Wat is daar mis mee?” Van Weyenberg: “Wanneer sprak jij voor het laatst op straat met mensen? Zij zijn ontevreden. Zij willen weten wat hun geld waard is. Ik wil dat werknemers verplicht sparen voor pensioen en risico’s voor lang leven samen delen. Op die manier rendeert het geld het beste, blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Het pensioenstelsel dat jij wil is een casinopensioen. Je moet verplicht storten, maar krijgt er geen enkele zekerheid voor terug. Durf nou eens wat breder te kijken.” Tekst loopt door onder afbeelding. Steven van Weyenberg Van Dijk: “Bij ons krijg je het beste pensioen.”

Het pensioen is ingewikkeld. Willen mensen zich erin verdiepen en kiezen? Van Dijk: “Dat is maar voor een beperkt aantal mensen, the happy few, weggelegd.” Van Weyenberg: “Daar heb je weer de elitaire PvdA. Alsof alleen mensen die drie academische titels hebben hierover zouden kunnen nadenken. Wie niet wil kiezen, hoeft het niet te doen. Ik wil ook dat mensen ervoor kunnen kiezen om maximaal vijf jaar geen pensioenpremie te betalen. Het geld dat je die vijf jaar uitspaart, kan je besteden aan aflossing van je hypotheek of aan iets anders. Je moet er ook voor kunnen kiezen om na je pensioenleeftijd een gemaximeerd bedrag in één keer uitgekeerd te krijgen om bijvoorbeeld een caravan te kopen en een reis te maken op het moment dat je nog fit bent. Je krijgt daarna wel te maken met een lager pensioen.” Van Dijk: “Wat jij wil is een verzekering om op vakantie te gaan of de hypotheek af te lossen, maar daar is het pensioenfonds niet voor bedoeld. Dat gepensioneerden een deel van hun pensioen vervroegd kunnen opnemen, wil ik overwegen. Maar wees voorzichtig. Iemand die geld opneemt en op reis gaat moet zich realiseren dat dat de rest van zijn leven 200 euro per maand kan kosten.”

Een deel van de werkenden, zoals zelfstandigen, heeft geen aanvullend pensioen. Moet dat zo blijven? Wij vinden dat iedereen die werkt premie moet betalen en ook mag profiteren van een aanvullend pensioen Gijs van Dijk, PvdA Van Dijk: “Te veel mensen doen nu niet mee. Je hebt mensen met flexcontracten en een groeiende groep zelfstandigen die ook zekerheid willen. Wij vinden dat iedereen die werkt, als zelfstandige of als werknemer, premie moet betalen en ook mag profiteren van een aanvullend pensioen.” Van Weyenberg: “Zelfstandigen betalen inderdaad geen premie maar hebben ook geen rechten. Dat is een faire deal. Ik wil zelfstandigen wel verleiden om een pensioen op te bouwen, maar het is hun keuze. Wij hebben de afgelopen jaren met VVD en PvdA kunnen regelen dat zzp’ers hun pensioen niet op hoeven te eten als zij in de bijstand komen. Dat maakt het aantrekkelijker om te sparen. Je kunt ook de hypotheek aflossen zodat je later lagere woonlasten hebt. Er zijn wat mij betreft meerdere wegen die leiden naar een goed pensioen” Van Dijk: “Die verleidingstactiek werkt niet want de zzp’er die het goed doet, bouwt pensioen op, maar de zelfstandige die geen hoog inkomen heeft, moet je helpen. En als iedereen het doet, wordt het normaal en kan je risico’s delen.”

