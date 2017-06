Het is voor het eerst in lange tijd dat leraren in het basisonderwijs staken, zegt Jan van de Ven van PO in Actie, een groep van ruim 37.000 leerkrachten die de drijvende kracht is achter het protest. In 1999 vond er een ‘estafettestaking’ plaats voor een beter salaris en meer investeringen in het onderwijs, toen bleek dat ludieke acties niet werkten. In 2012 kwamen leerkrachten voor het laatst massaal in actie in de Amsterdam Arena, maar dat was tegen een geplande bezuiniging op het passend onderwijs.

Dat leerlingen de dupe worden van de staking vindt Van de Ven vervelend, maar het doel heiligt volgens hem de middelen. “We stevenen af op een onderwijsramp”, zegt hij. Door het lage salaris en de hoge werkdruk zal het lerarentekort de komende jaren zo ver oplopen dat er grote gaten in het basisonderwijs dreigen te vallen.

Er worden nu al klassen naar huis gestuurd en er staan ongediplomeerde studenten zelfstandig voor de klas, ziet hij. “Ik snap dat schoolbesturen soms geen andere mogelijkheid zien, maar voor stagiaires is het alsof je in de auto stapt zonder rijbewijs. Het zorgt voor negatieve ervaringen en kan uiteindelijk voor nog meer uitval zorgen.”

De staking krijgt steun van de hele sector, waaronder de vakbonden en de PO-raad. De vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs ziet de staking als een ‘opmaat’ om de discussie over het lerarentekort verder aan te wakkeren, zegt een woordvoerder. “Dat is nu de grootste issue. In de Randstad is er een tekort van 800 à 900 docenten. Dat loopt de komende jaren op naar 10.000 docenten in 2025. Er komt een grote grijze golf aan in het onderwijs, terwijl de aanwas van onderaf opdroogt. Het is tijd om te sjorren.”

Zowel de PO-raad als PO in Actie willen een hoger salaris en een lagere werkdruk, zodat de Pabo weer aantrekkelijk wordt. “Het eerste gat dat we moeten dichten is dat tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs”, zegt Van de Ven. “Het salarispeil is sinds de jaren tachtig gigantisch gedaald. We zijn echt afgegleden. Mijn salaris is veel lager dan dat van mijn vriendin die communicatiemedewerker is, hoewel we allebei hbo hebben gedaan. Het is tijd dat het vak weer concurrerend wordt en de statuur terugkrijgt die het verdient.”

