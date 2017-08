'We hebben al veel te lang geen huldiging gehad'

Liz Leliveld (9) speelt met de oranje krans om haar hals. Zij en haar zus Tess (10) vinden het nóg leuker om te voetballen nu met het EK, zegt ze. Liz is zelf als supporter op het veld geweest bij de eerste twee wedstrijden. “Mijn favoriete speelster is Lieke Martens”, zegt ze. Tess houdt van Spitse en Van Es.

Lees verder na de advertentie

Het publiek scandeert 'wij zijn kampioen' terwijl de spelersboot steeds dichterbij komt. Sommigen staan bij het podium te wachten, anderen halen op hun gemak hamburgers en bier. Even buiten de mensenmassa staat Ingrid Koopman (61) een sigaret te roken. Ze is hier met haar dochter en vriend. Of ze fan is? “Je wordt wel fan gemaakt hè”, zegt ze vrolijk. “Het is leuk om met een paar mensen de wedstrijden te kijken.”

Met de muziek, de foodtrucks en de geur van bier zit de sfeer er goed in, al wordt het geduld van sommige jonge fans op de proef gesteld. Een meisje van een jaar of twaalf zit vermoeid met haar oranje kroon op de grond. Na een uur staan heeft ze er even genoeg van. Om half vijf mogen de supporters het Utrechtse park Lepelenburg in en vaak staan ze al een tijd voor de hekken. Om kwart over zeven komt de boot met spelers aan over de singel.

Carnavalskraker De carnavalskraker ‘Liever te dik in de kist’ zet in en het meisje springt op van de grond. Ook de rest van de toeschouwers veert op. “O, jullie vinden Nederlandstalige muziek leuk”, roept de DJ. “Zeg dat dan!” De oranje mensenmassa host van links naar rechts heen en weer. In en om het park staan duizenden fans. Aan de rand van het veld staat Esmee Budike (22). Ze had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. “Van het mannenvoetbal ken je het wel, echt tof dat hier ook zo veel mensen zijn.” Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder, zegt ze. Bij SC Het Gooi in Hilversum waar ze voetbalt zijn bijna meer meisjes- dan jongensteams. “Het groeit enorm." Edwin van Eijk (24) is met zijn studentenhuis op de huldiging afgekomen. Hij is geen groot fan van voetbal, maar heeft wel gekeken zondag. “Het is vooral een goed excuus voor een feestje op maandag”, lacht hij. “We hadden al veel te lang geen huldiging gehad.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.