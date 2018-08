'We gaan nog dagen door met zoeken naar mensen onder het puin'

Tussen de trekjes door vertelt De Luca dat hij dakloos is: tot dinsdagochtend woonde hij in een van de perzikkleurige appartementencomplexen onder de Morandi-brug, een paar kilometer verderop. Maar nu die brug gedeeltelijk is ingestort en de rest ervan ook naar beneden kan komen, is De Luca samen met zo'n 400 buren geëvacueerd.

De kleine man met stoppelbaard vertelt: "Ik was ergens een airconditioning aan het installeren toen de brug instortte. Ik ben onmiddellijk naar mijn huis gesjeesd. Maar ik mocht er al niet meer in. Ja, eventjes, om wat kleren en Toby mee te nemen."

Hij heeft de nacht van dinsdag op woensdag in deze sporthal geslapen en wacht nu tot hij een hotelkamer krijgt toegewezen. "Wat moet ik in godsnaam doen?", zegt hij paniekerig. "Kan ik nog ooit terug in mijn huis? Is dat veilig? Waar ga ik nu wonen?"

Onder de brug, in de droge rivierbedding, zijn honderden brand­weer­man­nen in de hete zon op zoek naar slachtoffers

In Genua, een charmante stad op heuvels die aflopen naar de minder charmante haven in de Middellandse Zee, zijn veel inwoners zoals De Luca: geschokt, gestrest, bezorgd. Wie je ook spreekt, niemand kan geloven dat die immense brug die er altijd heeft gestaan patsboem is ingestort. De Genuezen komen naar de rampplek om zich er met hun eigen ogen van te overtuigen dat het bizarre nieuws écht waar is.

Hoop Dichtbij de brug mogen ze niet komen, de boel is door de politie afgezet, maar vanaf een Ikea-parkeerplaats kunnen ze de twee nog overeind staande delen van de brug, en het gapende gat ertussen, goed zien. Onder de brug, in de droge rivierbedding, zijn honderden brandweermannen in de hete zon op zoek naar slachtoffers. Met kranen en graafmachines verplaatsen ze brokstukken beton. Emanuele Gissa, een brandweerman uit Turijn, staat verderop in zijn zwarte overall uit te blazen en veegt het zweet van zijn gezicht. "Deze reddingsoperatie is lastig omdat de brokstukken zo enorm groot en loodzwaar zijn. Dat maakt het zoeken naar slachtoffers anders dan in een aardbevingsgebied." Brandweerman Emanuele Gissa © Pauline Valkenet Op een normale 15 augustus viert Italië Maria-Tenhemelopneming, maar dit jaar gaat dat feest aan Genua voorbij: hier treuren ze om 39 verongelukte kinderen, vrouwen en mannen. Ze worden levenloos uit autowrakken gehaald die als papieren doosjes zijn verfrommeld. Brandweerman Gissa zegt dat hij de hoop nog lang niet heeft opgegeven dat er onder het puin nog mensen in leven zijn. "Er kunnen ruimtes met lucht zijn gevormd, waar ze lang in kunnen blijven leven. Herinner je dat hotel in de Apennijnen nog, dat vorige winter door een lawine was bedolven? Daar hebben we na een week nog iemand levend uit gehaald. Wonderen kunnen gebeuren. Wij gaan hier nog zeker een paar dagen door met zoeken." De taxichauffeur, die elke dag op de weg is, maakt zich zorgen. "Het wordt hier chaos."

Impact De inspanningen van de brandweermannen worden vanaf een heuvel in de verte gadegeslagen door taxichauffeur Romeo Putti. Hij overziet de stad links, de rampbrug in het midden, de haven rechts, en schudt zijn hoofd. "De brug was als een slagader die de binnenstad met de rest van Genua verbond. We kwamen er elke dag wel een keer overheen." Taxichauffeur Romeo Putti. © rv Hij wijst naar de haven, vol containers en kranen. "Daar loopt een smalle weg langs de kade. Die zullen we nu moeten gebruiken. Dat wordt dus één grote file wanneer in september de kantoren en scholen weer open gaan." Wat de impact van de ramp op zijn stad zal zijn, kan Putti niet zeggen. Maar dat de gevolgen groot zijn, staat vast. "Al het verkeer richting Frankrijk kwam over deze snelwegbrug. Elke vrijdag stond er een enorme file voor de veerboot naar Sardinië en Corsica. Vrachtauto's namen de brug om hun ladingen bij de haven af te zetten en door te rijden naar Milaan. Om bij het vliegveld te komen, moet je over de brug." De taxichauffeur, die elke dag op de weg is, maakt zich zorgen. "Het wordt hier chaos."

