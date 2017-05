'Wat zal ik mijn leerlingen, die de weg naar mijn hart wisten te vinden, missen'

'Komt u mee, meester? Ons examen begint zo al.'

Lees verder na de advertentie

Ik kijk op mijn horloge en wil hen zeggen dat het examen pas over een klein half uur begint, maar besef dat mijn leerlingen iets anders van me verwachten. Bovendien vind ik in deze pauze vandaag toch geen echte rust in mijn hoofd. Ik zet mijn salade terug in de koelkast en loop met hen mee. Eenmaal beneden zie ik dat mijn zorgen over of iedereen op tijd zou zijn voor niets waren. Twintig minuten voor tijd is de gang vol met leerlingen die voor het eerst dit schooljaar liever te vroeg dan te laat in het lokaal willen zijn.

Het is precies halftwee. De 124 leerlingen in de gymzaal openen simultaan hun werk. Nadat zij ieder in hun eigen tempo de eerste vraag van het examen beantwoorden, kijk ik vluchtig de eerste teksten van het examen door dat op het eerste gezicht behoorlijk pittig lijkt te zijn.

Een jaar keihard werken voor een zes wordt bestraft met een voor hem onmogelijk examen

Francis is druk aan het schrijven. Ik heb met hem te doen, hij is nooit goed in Engels geweest. Amy zit voorovergebogen over de eerste lange tekst van haar examen. Haar voeten schommelen boven het lijnenspel op het linoleum van de gymvloer. Net als vier jaar terug, toen ze bij mij in de eerste kwam, zijn haar benen te kort voor de tafel waaraan zij zit. Terwijl ze allerminst overtuigd vraag acht invult, zie ik dat ze haar tranen bedwingt.

'Lukt het?', vraag ik met een toon alsof ik haar antwoord al weet.

'Meester, heeft u een nieuw blaadje voor me?', fluistert ze. 'Mijn papier is een beetje nat geworden.'

'Blijf maar gewoon op dit blaadje werken. Dit is geen echt verdriet, dit zijn tranen van geluk. Daarmee ga je dit examen vast goed maken.'

Ze probeert naar me te lachen, maar haar blik mist overtuiging.

De weg naar mijn hart Het is even na drie uur. Met nog twintig minuten op de klok zie ik Francis weglopen nadat hij het voor hem veel te moeilijke werk inlevert. Vanaf een meter of vijftien zoekt hij mijn blik. Hij schudt zijn hoofd. Een jaar keihard werken voor een zes wordt bestraft met een voor hem onmogelijk examen. Waar ik doorgaans troostende woorden weet te vinden, zoek ik tevergeefs naar een troostend gebaar. Maar ik schiet tekort. Een paar tellen later klinkt zachtjes het geluid van het sluiten van de deur. Wat de resultaten straks ook zullen aangeven, ik hoef niet op zoek naar een held te midden van mijn leerlingen. Francis en Amy zijn mijn helden, net als hun 23 klasgenoten. Wat had ik gewild dat het schooljaar iets langer had geduurd. Wat zal ik ze missen, mijn leerlingen, die behalve de weg naar succes ook de weg naar mijn hart wisten te vinden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.