‘Wat bij Moorlags Alescon gebeurde is pas erg voor de arbeidsbeperkten’

“We wisten het niet”, antwoordt FNV-bestuurder Gea Lotterman op de vraag waarom de vakbond tot 2015 nooit klaagde over de constructie die het sociale-werkplaatsbedrijf Alescon gebruikte om arbeidsbeperkten goedkoper in te zetten op de werkplaats. “Ja, de FNV wist van het uitzendbureau, maar niet dat stelselmatig de cao van de sociale werkvoorziening werd ontdoken.”

Lotterman spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen Alescon vanwege deze schijnconstructie. PvdA-Kamerlid William Moorlag was daar de afgelopen 2 jaar directeur. De FNV won en Moorlags positie staat ter discussie. “Daar was het mij niet om te doen”, zegt Lotterman. “Kunnen we het alsjeblieft weer hebben over de 400 arbeidsbeperkten die jarenlang benadeeld zijn?”

Inpakwerk

Alescon zegt dat het SW-bedrijf heel transparant was over de werkwijze. In jaarverslagen is inderdaad te lezen dat Alescon zijn best deed zoveel mogelijk mensen regulier te plaatsen. Het bedrijf was trots dat het voorop liep met de grote aantallen ‘begeleid werken’ en de ‘goede contacten met het bedrijfsleven’. Over de uitzendconstructie staat niets.

Lotterman: “Wij stemden in 2011 in met het uitzendbureau, omdat ook wij weten dat werkgevers enorm huiverig zijn voor werknemers van de sociale werkplaats. Die willen ze niet. Wij dachten, net als Alescon, dat een plaatsing bij een reguliere werkgever makkelijker zou worden als deze mensen van een uitzendbureau afkomen. Maar we hadden geen kennis van de enorme aantallen die via het uitzendbureau gewoon op de sociale werkplaats inpakwerk deden.”

'De echte ver­ant­woor­de­lij­ken zijn de wethouders van de zes gemeenten. Die hoor je nu niet.' FNV-bestuurder Gea Lotterman

De FNV kwam daar pas achter na een melding eind 2015 van een werknemer. Lotterman vertelt dat het enorm veel werk was om uit te pluizen hoe het kon dat sommige werknemers op de sociale werkplaats onder slechtere arbeidsvoorwaarden werkten. Als de FNV het niet wist, waren PvdA-bestuurders dan niet op de hoogte?

“Dat zou best kunnen”, aldus Lotterman. “Alescon was er helemaal niet open in zoals ze beweren. De wethouders van de zes gemeenten (Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Hoogeveen, De Wolden, Aa en Hunze, red.) wisten het wel al die jaren. Die hoor je nu niet. Terwijl zij de echte verantwoordelijken zijn. De directeuren van Alescon voerden het uit.”