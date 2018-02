'Waarom zou Nederland niet met Turkije spreken? Alleen met Noord-Korea hebben we geen relatie'

Nederland doet er verstandig aan de diplomatieke betrekkingen met Ankara weer aan te halen. Dat vindt Lily Sprangers, die van 2007 tot en met 2015 directeur was van het Turkije Instituut in Den Haag en tegenwoordig werkzaam is bij onderzoekscentrum LeidenAsiaCentre.

Nederlandse en Turkse ministers en diplomaten werken achter de schermen druk aan het herstel van de banden. Die raakten vorig jaar maart zwaar beschadigd toen Turkse ministers in Rotterdam campagne probeerden te voeren onder Turkse Nederlanders, en de Nederlandse autoriteiten hen de toegang ontzegden.

Elkaar nodig "Bilaterale betrekkingen tussen Ankara en Den Haag zijn gewoon nodig. Alleen al gezien het aantal mensen dat in Nederland woont en over de Turkse nationaliteit beschikt, is het beter als de regeringen ook met elkaar spreken. Nieuwe sa­men­wer­kings­pro­jec­ten, bijvoorbeeld rond de uitwisseling van informatie door politie en justitie, komen niet van de grond. Lily Sprangers, voormalig directeur Turkije Instituut "Dat men nu geen ambassadeurs in elkaars hoofdstad heeft, is erg lastig, zo hoor ik bij diverse ministeries. Nieuwe samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld rond de uitwisseling van informatie door politie en justitie, komen niet van de grond. Om zoiets op gang te brengen, is er toch een ambassadeur nodig. Een plaatsvervangend diplomaat heeft niet dezelfde statuur, en wordt dus niet op het juiste niveau ontvangen. Zo werkt die wereld nu eenmaal." Er zijn nog veel twistpunten. Denk aan de arrestatie van journalisten, de voorzitter van Amnesty International in Turkije die donderdag volgens een rechter toch in de gevangenis moest blijven, of Nederlanders die vastzitten in Turkije.

Had Turkije daar niet eerst iets aan moeten doen, voordat de banden verbeterd kunnen worden? "Die problemen zijn geen reden om geen betrekkingen te onderhouden. Nederland heeft volgens mij relaties met alle landen behalve Noord-Korea. In sommige daarvan is het met de mensenrechten slechter gesteld dan in Turkije. "Als je iets wilt doen aan bilaterale twistpunten, lukt dat alleen als je betrekkingen hebt. Andere problemen, zoals de rechtsstaat in Turkije, worden via de EU besproken, dus dat staat hier los van. Binnen de EU kan Nederland ook gewoon een kritische positie blijven innemen, bijvoorbeeld door te pleiten voor het stopzetten van financiële toetredingssteun voor Turkije."

Het lijkt erop dat de timing van deze detente bepaald wordt door de Turkse behoefte om relaties te repareren, nu het elders weer nieuwe vijanden heeft gemaakt. Gaat Nederland daar niet te veel in mee? "Die timing heeft ook te maken met de Nederlandse politiek. In Den Haag is een nieuwe regering aangetreden, dus dat is het moment voor een nieuwe start. Van beide kanten is er dan minder gezichtsverlies als de eerder geëiste excuses achterwege blijven. Turkije kan bijvoorbeeld zeggen dat er in Nederland nu een nieuwe minister van buitenlandse zaken zit, en dat er met hem nooit problemen zijn geweest."

Den Haag en Ankara verschillen nog steeds op veel punten van mening. Hoe voorkom je dat er straks weer ruzie ontstaat? "Dat valt niet vooraf in afspraken te vatten. Het vraagt om zelfbeheersing van beide kanten. Maar als één van de twee dat niet wil, krijg je de volgende rel. Nederland kan geen toezegging van Turkije krijgen dat het afziet van ministersbezoeken aan de diaspora in Nederland. Je kunt ook niet uitsluiten dat Turkije met zo'n bezoek een binnenlandspolitieke agenda heeft. Een zekere spanning in de onderlinge relatie zal er onvermijdelijk blijven."