'Vrouwen horen op kantoor? Onzin'

“Ik ben geboren op Curaçao en wist al op de basisschool dat ik iets met techniek wilde doen. Als mijn moeder met haar auto langs de garage moest, ging ik mee. Dan liet de monteur me zien wat hij deed. Zo begon mijn liefde voor techniek”, legt Chery Bernadina (23) uit.

“Een tijdje sleutelde ik zelf aan auto’s, maar dat werk werd te gewoon. Ik wilde iets groters. Eerst dacht ik aan vrachtwagens, maar toen kwam ik op vliegtuigen. Ik verhuisde naar Nederland en begon aan de opleiding vliegtuigonderhoud op het Deltion College in Zwolle. Zo’n opleiding hebben ze op Curaçao namelijk niet”, legt ze uit. “Mensen vonden het raar, een vrouw als monteur. Het is zogenaamd geen beroep voor vrouwen, die horen op kantoor. Nou, dat vind ik onzin.”

In het eerste jaar was ze een van de twee meiden op de opleiding. “Dat andere meisje stopte na het eerste jaar, daarna was ik de enige in een klas vol jongens. Maar dat vond ik prima”, zegt ze. “Ze waren heel aardig tegen me en ze sloten me niet buiten. En datzelfde geldt voor mijn huidige baan, waar ik ben blijven hangen na mijn stage. Ik ben de enige vrouwelijke monteur op mijn werk. En de eerste vrouwelijke vliegtuigmonteur van Curaçao.”

Geen viezehandenberoep

En daar is de 23-jarige best trots op. “Het is een heel mooi vak, ik heb nu echt mijn droombaan.” En dat probeert ze ook aan anderen uit te leggen. “De technische sector krijgt heel weinig aandacht, het is gewoon niet sexy. Terwijl je er zoveel mee kunt doen. En zoveel vrouwen er goed in zijn”, aldus Bernadina.

Ze denkt dat veel vrouwen zich laten tegenhouden door het taboe dat er op rust. “Dat het een mannenwereld zou zijn?” Ze zucht. “Het is geen mannenwereld, het is gewoon een wereld”, legt ze uit. “Daarnaast zien mensen het als een viezehandenberoep.” Niets is minder waar, weet ze uit ervaring. “Ik draag meestal witte kleding en dat gaat prima. Er zijn zoveel apparaten die me helpen met mijn werk. Het is niet eens heel zwaar, als je het op een goede manier doet.”

Bernadina hoopt dat haar droombaan straks de droombaan is van meer vrouwen. “Er wordt kinderen niet genoeg gezegd hoe leuk deze sector is én hoe divers. We moeten kinderen op de basisschool al laten zien dat het geen vies mannenberoep is. Daarom ga ik langs scholen in Curaçao als ik daar weer ben. Ik vertel de kinderen daar over mijn beroep. Ze vinden het eerst altijd een beetje gek – “een meisje als monteur?” – maar daarna zie je het kwartje vallen. Ze denken, dit kan ik dus ook doen.”