'Voorbeeldparalympiër' Bibian Mentel is er wonder boven wonder weer bij

Chris Vos houdt een voet omhoog. Een nepvoet. "Dit zijn de stinkvoeten van Lisa", grapt de paralympisch snowboarder. Zo gaat dat thuis bij Vos en zijn eveneens gehandicapte vriendin. Daar slingeren de ledematen her en der rond. Want, legt Vos uit in een van zijn vlogs, net zoals schoenen en sokken thuis uitgaan, is het ook zo'n lekker gevoel om een beenprothese af te doen.

Wie de vlogs van de paralympische snowboarder volgt, krijgt een interessant inkijkje in het leven van de gehandicapte topsporter. Vos raakte op zijn vijfde voor een groot gedeelte verlamd aan zijn rechterbeen toen hij werd overreden door een graafmachine. Artsen zeiden dat hij nooit meer zou kunnen lopen, maar Vos had geen zin om in een rolstoel te zitten. Via een orthese, een speciale brace, kan hij nu lopen. En snowboarden.

Zonder fatsoenlijke voorbereiding is Mentel toch naar Pyeongchang afgereisd om straks van start te gaan

Deze week komt de 20-jarige Vos samen met zijn vriendin Lisa Bunschoten (22) in actie op de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. In Sotsji vier jaar geleden waren de twee er ook al bij. Vos werd toen 13de op de snowboardcross, Bunschoten 7de. In Pyeongchang doet het stel, naast de cross, ook mee met het nieuwe paralympische onderdeel banked slalom. Daarbij moeten ze op een piste met een U-vorm zo snel mogelijk naar beneden zien te komen langs de poortjes.

De twee parasnowboarders hebben veel te danken aan Bibian Mentel, die er wonder boven wonder ook weer bij is in Pyeongchang. Mentel zorgde er met haar lobby voor dat snowboarden in Sotsji voor het eerst op het paralympisch programma kwam. Ze maakte haar favorietenrol waar met een gouden medaille. In Zuid-Korea wil ze volgende week haar titel prolongeren, maar terugkerende kanker bracht haar deelname in gevaar. In juli 2017 werd bij Mentel voor de negende keer kanker geconstateerd. Dit keer zat het in haar nek. Ze werd weer behandeld, dacht naar Pyeongchang te kunnen, maar kwam er toen achter dat een belangrijke nekwervel beschadigd was door de kanker en de bestraling. De wervel kon het ieder moment begeven, waardoor ze kans liep op een dwarslaesie.

Chris Vos is gearriveerd in Zuid-Korea en legt het welkom vast met een selfie. © Hollandse Hoogte / VI Images (2)

Om het probleem te verhelpen werd haar nek vastgezet met een titaniumplaat. Zonder fatsoenlijke voorbereiding is Mentel toch naar Pyeongchang afgereisd om straks van start te gaan. Ze is met haar leeftijd van 45 jaar twee keer zou oud als sommige concurrenten, heeft geen wedstrijden kunnen doen en weet daarom niet wat haar kansen op een podiumplek zijn. Mentel is de tweede paralympische wintersporter die goud haalde voor Nederland.

Net als in 2014 mag Mentel vandaag de vlag dragen tijdens de openingsceremonie in het olympisch stadion. De parasnowboardster helpt via haar stichting, de Mentelity Foundation, gehandicapte kinderen met sporten. Ze hielp ook Vos en Bunschoten op weg met hun snowboardcarrière.

In Sotsji stonden zeven paralympiërs aan de start, in Pyeongchang zijn dat er negen

De paralympisch kampioene op de snowboardcross is inmiddels een bekende Nederlander en een groot voorbeeld voor andere paralympische sporters. Op Papendal trainen sporters met een beperking tegenwoordig fulltime mee. Talentenprogramma's van sportkoepel NOC-NSF zorgden ervoor dat de groep de afgelopen jaren groeide.

In Sotsji stonden zeven paralympiërs aan de start, in Pyeongchang zijn dat er negen. In Vancouver, in 2010, kwam er met zitskiër Kees-Jan van der Klooster slechts één Nederlandse atleet in actie. Het team bestaat nu uit vijf skiërs en vier snowboarders. Bij de andere paralympische sporten - langlaufen, rolstoelcurling, ijshockey en biatlon - zijn geen Nederlandse deelnemers. De ploeg wordt bijgestaan door voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer. Zij maakt haar debuut als chef de mission.