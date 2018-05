'Vóór wiskunde vanmiddag ga ik nog even fietsen'

De vooruitblik Lees verder na de advertentie Eigenlijk wilde Noah Hajji cum laude afstuderen. Totdat wiskunde ertussen kwam. "Ik wilde het laten vallen, maar dat mocht niet. Een gemiddelde van een acht ging toen niet meer lukken." Noah Hajji © rv Liever richt Noah zich op vakken waarin hij uitblinkt, zoals economie. Wiskunde vindt hij afschuwelijk. Toch heeft hij vertrouwen in het examen van vandaag. "Je moet wiskunde vooral veel doen. Daarom heb ik veel opdrachten en examens geoefend." Alleen geometrische verhoudingen, daar is hij geen kei in. "Die moest ik er echt even goed instampen." Met bananen kun je blijven doorgaan Noah Hajji Een grote voedselvoorraad meenemen vindt Noah onzin. "Eten doe ik thuis wel." Een flesje water en twee bananen, meer heeft hij niet nodig. "Ik heb gelezen dat bij het eten van een banaan de koolhydraten langzaam doorgegeven worden aan je lichaam. Je krijgt dan niet een energieklap en daarna een diepe piek naar beneden. Met bananen kun je blijven doorgaan." Het examen begint pas om half twee. Maar een ochtendje blokken, daar begint Noah niet aan. "Ik spring nog even op de fiets, want ik ben gek op wielrennen. Even mijn hoofd leegmaken en alles vergeten." De route is al uitgestippeld: een rondje van tien kilometer. "Ik probeer steeds mijn eigen tijd te verbeteren. Vandaag ook."

De terugblik Voor Daan van Eijk, natuurkundige aan de Universiteit van Wisconsin-Madison en columnist van deze krant, is het zeventien jaar geleden dat hij een natuurkunde-examen zag. "Nog steeds proberen de makers de theorie aan de echte wereld te koppelen. Leuk!" Daan van Eijk © Maartje Geels Het examen bevat vragen over een ruimteschip, radartechnieken en operatiedekens. Van Eijk: "Leerlingen krijgen zo het idee dat ze iets berekenen dat ook in de praktijk van belang is, terwijl het eigenlijk heel theoretisch blijft. Dat is ontzettend goed gedaan." Leuk dat je hier niet gaat rekenen, maar op je natuurlijke intuïtie afgaat. Kan dit? Dat is de puurste natuurkunde Daan van Eijk Vooral de laatste vraag speelt in op het fysische gevoel, zegt Van Eijk. Die gaat over een YouTube-filmpje waarin een groepje Russen met een staalkabel en houten planken een door het ijs gezakte auto uit het water proberen te halen. De vraag luidt of de Russen de auto met een kortere plank makkelijker uit het water kunnen trekken. "Leuk dat je hier juist niet gaat zitten rekenen, maar dat je op je natuurlijke intuïtie als mens afgaat. Kan dit? Dat is eigenlijk de puurste natuurkunde." Moeilijk vindt Van Eijk het examen niet. Veel antwoorden kunnen leerlingen direct uit de Binas halen, een boek dat bij het examen gebruikt mag worden. Maar, zegt Van Eijk, "mijn vrouw heeft het ook bekeken en die vond het wel moeilijk. Ik kan mezelf als natuurkundige maar moeilijk verplaatsen in de gemiddelde examenkandidaat."