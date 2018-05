'Volg het geld' is ook bij Trump de goede aanpak

En dit keer is de tipgever niet een schimmige figuur in een parkeergarage (het bleek later de adjunct-directeur van de FBI te zijn) maar een mediagenieke advocaat, graag geziene gast op CNN.

Het gaat om geld dat werd opgestreken, en soms uitbetaald, door de man die zo'n tien jaar Trumps persoonlijke advocaat was, Michael Cohen. Ontvangen na Trumps verkiezing tot president: 1,2 miljoen van de farmacie-multinational Novartis; 600.000 dollar van communicatiebedrijf AT&T; 500.000 van beleggingsmaatschappij Columbus Nova; 150.000 van de Zuid-Koreaanse vliegtuigbouwer Korea Space Industries. Uitbetaald in 2016: 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, voor stilzwijgen over een relatie met Donald Trump; 1,6 miljoen dollar aan een voormalig Playboy-model, voor stilzwijgen over een relatie met een Republikeinse geldschieter.

Een paar weken geleden was het enige bedrag waar Amerika iets van wist dat zwijggeld voor Stormy Daniels, en dat was al genoeg om Trump zich in alle bochten te laten wringen. Het kwam in de publiciteit omdat Daniels van haar zwijgbelofte af wilde en een rechtszaak begon. Haar advocaat, de gehaaide Michael Avenatti, hield de kwestie bekwaam in het nieuws, en Trump spartelde steeds meer. Hij wist daar allemaal niets van, dat moest de pers maar aan Michael Cohen vragen, 'mijn advocaat'.

Juridisch gevecht

Inmiddels is Cohen die functie voor zover bekend kwijt. Trumps nieuwe advocaat, Rudy Giuliani, heeft in een interview met Fox News toegegeven dat het geld voor de porno-actrice van zijn baas afkomstig was. Dat was al pijnlijk genoeg, en opende de mogelijkheid dat Cohen of Trump de financiële regels voor politieke campagnes geschonden hadden – want het afkopen van mogelijke slechte publiciteit vlak voor een verkiezing, die van Trump tot president, is niet zomaar een privé-uitgave. Maar inmiddels interesseert dat niemand meer. Want die betaling bleek het topje van de ijsberg te zijn. Advocaat Avenatti kwam met documenten op de proppen – niemand weet hoe hij daaraan komt – waaruit blijkt dat Essential Consulting, het BV'tje dat Cohen gebruikte om Stormy Daniels te betalen, daarna vette contracten had opgedaan met een paar grote bedrijven. Die hoopten kennelijk via Cohen zicht te krijgen, en misschien wel invloed, op de plannen van Trump.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Michael Cohen, die, tot zover bekend, tot voor kort de advocaat van Donald Trump was © REUTERS

Dat ze daar veel geld voor over hadden, is niet onlogisch. AT&T is een miljardenbedrijf, in een juridisch gevecht met de regering-Trump verwikkeld om een fusie met een ander miljardenbedrijf, Time Warner, goedgekeurd te krijgen. Novartis heeft er enorm veel belang bij wat voor beleid de regering voert op het gebied van medicijnprijzen. En Columbus Nova – tja, dat is minder duidelijk. Tenzij je erbij betrekt dat het bedrijf veel geld belegt van een Russische oligarch, Viktor Vekselberg, die nauwe banden heeft met Vladimir Poetin.

Werd Stormy Daniels niet gewoon betaald met geld dat Cohen voor Trump inde van bedrijven als AT&T?

Mag dat allemaal zomaar? Misschien wel. Er lopen in Washington heel veel mensen rond die niet echt voluit lobbyist zijn – daarvoor is een officiële registratie verplicht – maar die anderen tegen betaling helpen om de weg te vinden in de politieke en administratieve jungle. "Iedereen was in 2017 'Trump-fluisteraars' aan het inhuren", zei een anonieme adviseur van Republikeinse politici tegen website Politico. "Niet direct om te beïnvloeden, maar gewoon om er achter te komen wie de mensen waren met wie je in gesprek moest gaan."