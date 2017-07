'Voedselcrisis in Noord-Korea? Klopt niet'

Tegenstrijdige berichten over Noord-Korea dringen de laatste tijd door tot de buitenwereld. Er dreigt een hongersnood, waarschuwen de Verenigde Naties, want grote droogte in het land zou tot misoogsten leiden. Ondertussen groeit de economie in de communistische dictatuur harder dan verwacht, volgens berekeningen van de Zuid-Koreaanse centrale bank. En dat terwijl het land, dat zelf geen cijfers of statistieken publiceert, te maken heeft met strenge economische sancties.

Gelukkig valt het met die hongersnood wel mee, relativeert Kim Byeong-uk, op basis van eigen informatie. Maar hij heeft ook slecht nieuws: de economische sancties werken niet. Kim vluchtte in 2002 met vrouw en kinderen uit Noord-Korea en is tegenwoordig voorzitter van een denktank in Seoul, die de kennis over zijn vaderland in de rest van de wereld wil vergroten. Per e-mail beantwoordt hij vragen over de situatie in Noord-Korea.

"De Noord-Koreaanse economie is zelfvoorzienend, het is een autarkie. Het is geen land dat afhankelijk is van export of handel zoals Zuid-Korea, Nederland of andere kapitalistische landen. Noord-Korea heeft zijn eigen alternatieve goederen en producten. De importbeperkingen kunnen de burgers dus niet ernstig raken."

Elektriciteit is volgens Kim veel belangrijker voor Noord-Korea dan aardolie. De stroom wordt in het land zelf opgewekt door waterkracht en kolencentrales.

In de jaren negentig heeft Noord-Korea een verschrikkelijke hongersnood meegemaakt. Dreigen er opnieuw voedseltekorten, zoals de VN melden?

"De oogsten vallen wel tegen, maar er is niets aan de hand wat lijkt op een voedselcrisis. De verslagen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties over de Noord-Koreaanse voedselsituatie zijn gebaseerd op de oogsten van staatsboerderijen. Maar in Noord-Korea zijn er stukjes grond die privé beheerd worden en daar wordt ook geoogst. Het is in totaal geen groot oppervlak, maar de opbrengst is er veel hoger dan op de staatsboerderijen.

"Daarnaast wordt er ook voedsel gesmokkeld. De huidige situatie omschrijven als een voedselcrisis klopt dus niet. Veel recente vluchtelingen uit Noord-Korea melden dat de mensen daar nu drie keer per dag eten. Vroeger was dat vaak maar twee keer per dag."

Deze informatie valt volgens Kim niet te halen uit satellietbeelden, waarmee het buitenland naar Noord- Korea kijkt. Het is dus lastig voor de buitenwereld om te begrijpen wat er aan de hand is in Noord-Korea, en daarmee om te beoordelen wat de juiste aanpak is van het regime in Pyongyang. Die aanpak is belangrijk vanwege het vaste voornemen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om een langeafstandsraket met kernkop te ontwikkelen. Als hij die heeft, dreigt een militair conflict met de Verenigde Staten (zie kader).

Bij een olietekort zal Noord-Korea mais verwerken tot brandstof voor auto's

Ook daarom is Kim Byeong-uk gemotiveerd om de kennis over Noord-Korea te vergroten. Hij reisde eerder deze maand naar de VS om te praten over de situatie in zijn vaderland. Hij ontmoette daar onder meer experts van denktanks, advocaten en activisten. Kim is teruggekomen met het voornemen om meer samen te werken met de Amerikaanse deskundigen.