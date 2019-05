‘Verraders!’ ‘Leugenaars!’ In pub George VI pikken de kiezers het niet langer

“Wil iedereen op zijn beurt wachten? Rustig, blijft u alstublieft rustig!”, roept debatleider Torin Douglas door zijn licht piepende microfoon. Bij de voormalige BBC-correspondent staat het zweet op zijn voorhoofd. Het debat tussen de kandidaten voor de Europese verkiezingen is nog geen tien minuten oud of velen in de bomvolle pub verliezen hun zelfbeheersing. “Verraders!”, roept een oudere man als de kandidaat voor de Conservatieven aan het woord is. “Leugenaars!”, schreeuwt een ander wanneer de Labour-kandidaat de microfoon pakt.

Hier stemde een ruime meerderheid voor blijven in de EU.

De Britten hebben een rijke traditie in het organiseren van ‘hustings’, avonden waarbij politici met elkaar in debat gaan. Voor elke verkiezingen trekken ze langs pubs, pleinen en buurtcentra om voor het oog van de kiezers te debatteren. In het keurige Chiswick, aan de westkant van Londen, had niemand echter gerekend op zo’n oververhit politiek schouwspel in de plaatselijke pub George IV. Hier stemde een ruime meerderheid voor blijven in de EU. Daarnaast stemde een groot deel hier traditioneel Conservatief. In pub George VI pikken de kiezers het niet langer

Charles Tannock, de kandidaat voor de Conservatieven, ondervindt het ongemak aan den lijve. Hij zit al twintig jaar in het Europarlement, maar staat nu op de nominatie om door de kiezer uit zijn functie gewipt te worden. In zijn driedelige donkerblauwe pak zit hij wat onderuit gezakt in de stoel op het podium, bepaald geen energie uitstralend. Als gevolg van de ondoorgrondelijke puinhoop die zijn collega’s in Westminster ervan maakten, mag hij nu uitleggen hoe dat zo gekomen is. Een zeer ondankbare taak. “Nee, het is zeker niet makkelijk om het beleid van mijn regering te verdedigen”, zegt hij. “Wij hadden helemaal niet mee willen doen aan deze verkiezingen, maar ja, hier zijn we dan.”

Oude partijen onder vuur Zijn partij is inmiddels teruggevallen tot 10 procent in de peilingen. Dat zou het slechtste resultaat van een Britse regeringspartij ooit zijn bij een verkiezing. Tannock geeft toe dat hij nauwelijks campagne voert. Hier en daar een debatavond, wat interviews, maar langs de deuren gaat hij niet echt. “Je weet dat je als regeringspartij verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurt. En de brexit achtervolgt ons. Daarom moeten we het oplossen, een compromis met Labour zien te bereiken en daar een meerderheid voor vinden. Dan kunnen we verder.” Maar Tannock weet als geen ander dat niets wijst op een snelle doorbraak en dat er haast geen kiezer is die gelooft dat dat nog gaat gebeuren. Tegelijk krijgt ook de Labour-kandidaat Seb Dance in deze pub het verwijt dat zijn partij een vage brexitkoers vaart. “En dat erken ik, dat is voor u als kiezer ook moeilijk”, zegt hij. Dance komt er openlijk voor uit dat hij een nieuw referendum wil en als herkozen Europarlementariër wil strijden voor een langer verblijf in de EU. Maar zijn partijleider Jeremy Corbyn spreekt zich daarvoor nog altijd niet uit. “U moet me geloven, alle Labour-kandidaten voor het Europees parlement willen een nieuw referendum.” De zaal gromt opnieuw. Terwijl de grote partijen verdeeld zijn, is er geen eenvoudig alternatief voor de vele pro-EU-kiezers in Chiswick. Er zijn drie partijen die vechten om de voormalige Remain-stemmer: de Liberaal Democraten, de Groenen en Change UK, de gloednieuwe partij die is voortgekomen uit een groep afgesplitste parlementariërs van Labour en de Conservatieven. Ook hier op het podium proberen de kandidaten van de drie partijen vooral de verschillen te benadrukken, in plaats van de overeenkomsten.

Geen Farage-type “Het probleem is dat er aan de remainkant geen type als Nigel Farage rondloopt. Iemand die de krachten kan bundelen en voor al deze drie partijen kan spreken”, zegt kiezer Paul Godfrey. “Dus wat is wijsheid? Ja, ik wil de brexit stoppen. Maar dan heb ik nog de keuze uit drie partijen. Zo kun je geen vuist maken tegen de opkomst van Farage.” Zo is de boosheid onder veel Britten na de debatavond in café George IV nog altijd amper weggenomen. “Iedereen die een kaartje heeft gekocht krijgt tien procent korting aan de bar”, zegt de debatleider nog. Hij lijkt de avond op die manier vrolijk te willen afsluiten, maar vijf minuten later is de pub zo goed als leeg.

