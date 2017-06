'Verplicht cruciale bedrijven tot ICT-check'

Het eerdere gijzelvirus WannaCry versleutelde bestanden waardoor ze niet meer toegankelijk waren, maar je kon de computer nog wel gebruiken. Bij de huidige gijzelsoftwarevariant, die door sommigen NotPetya is gedoopt, kun je de hele computer niet meer in en moet het besturingssysteem opnieuw worden geïnstalleerd.

De kraanmachinisten bij de containerterminal van APM in Rotterdam konden gisteren onverrichterzake naar huis. Doordat het IT-systeem van het bedrijf werd gegijzeld kregen de machinisten, die op een scherm in hun kraan zien welke container ze waar moeten plaatsen, geen informatie meer door. "Het hele systeem doet het niet", vat een werknemer het bondig samen.

TNT Express kent vergelijkbare problemen. Algoritmes bepalen hoe pakketten zo kosteneffectief mogelijk op de adressen kunnen worden afgeleverd. "In ons informatienetwerk zijn sommige systemen geraakt", vertelt een TNT-woordvoerder die verder niet in detail mag gaan over aard en omvang. Men is druk doende nieuwe veiligheidsmaatregelen in te voeren en probeert andere manieren te vinden om de pakketten, met vertraging, toch op de juiste plek te krijgen.

Prins vermoedt dat de in Nederland getroffen bedrijven vestigingen in Oekraïne hebben die deze of ander gehackte software gebruiken. Aangezien multinationale bedrijven onderlinge intranetwerken hebben, verspreidt het virus zich zo in mum van tijd over de hele wereld en kan het hele sectoren platleggen. Hoewel Prins verwacht dat het virus nu geen nieuwe slachtoffers meer zal maken, denkt hij wel dat er nieuwe varianten zullen ontstaan, die allicht nog geavanceerder zijn dan Wannacry en het huidige virus.

Een besturingssysteem opnieuw installeren is binnen grote bedrijven al snel een tijdrovende klus, vertelt cybersecuritydeskundige Ronald Prins van Fox-IT, een Nederlands bedrijf op het gebied van computer- en netwerkbeveiliging. Een ander verschil met WannaCry is dat de huidige variant wel via internet binnenkomt, maar vervolgens binnen een bedrijfsnetwerk wordt verspreid.

Vrijblijvendheid

Volgens Prins moeten bedrijven met vitale maatschappelijke functies worden verplicht hun cyberveiligheid op orde te hebben. Daarnaast moet er één organisatie komen die met uitgebreid mandaat een cybersecurityaanval kan bestrijden.

Er zullen nieuwe varianten ontstaan, nog geavanceerder

De vrijblijvendheid waarmee momenteel met cybersecurity wordt omgesprongen is Prins een doorn in het oog. "Bij vitale functies wil je bedrijven kunnen verplichten hun cybersecurity op orde te hebben. Maar in Nederland is je aansluiten bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bijvoorbeeld niet verplicht." In landen om ons heen is de overheid veel dwingender en moeten bedrijven zich verplicht laten monitoren door een gespecialiseerde instantie.

De cybersecuritydeskundige is bezorgd over de staat van de Nederlandse beveiliging. "We doen regelmatig tests, waarbij we ons als kwaadwillende hackers gedragen. In 95 procent van de gevallen lukt het ons scenario uit te voeren, in alle vitale sectoren waaronder de financiële en luchtvaartsector." Het doemscenario van een shutdown van vitale sectoren in Nederland is reëel en om de aanpak te verbeteren is een actievere en meer dwingende rol van de overheid volgens Prins noodzakelijk.