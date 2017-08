Afgelopen zaterdag zat ik er weer, als een van de weinige Europeanen, om de verjaardag van een vriendin te vieren. Feestjes met Venezolanen, die in het algemeen wat extraverter zijn dan Mexicanen, zijn normaliter een vrolijke boel, maar deze keer was de sfeer minder uitbundig. Het was de dag voor 'la constituyente', de uiterst controversiële verkiezingen in Venezuela van afgelopen zondag. Daarmee beoogte de regering van president Nicolás Maduro een nieuwe grondwet te schrijven en wil ze, volgens critici, het door geweld, schaarste en een diepe economische crisis getroffen land definitief in een socialistische dictatuur omvormen.

Dat was in ieder geval de mening van de Venezolanen op het feestje van zaterdag. Ze deden er alles aan om opgewekt te blijven, maar gesprekken over politiek waren onvermijdelijk. "Stemmen? Ik peins er niet over", zei de dertigjarige Oriana boos, die tot voor kort mijn buurvrouw was. "Het heeft geen zin, het is één grote farce." Haar landgenoten knikten. Niemand van hen was van zins de volgende dag de gang naar de stembus te maken. "Laten we het ergens anders over hebben", was het antwoord van de andere kant van de tafel.

We gaan hier voorlopig niet weg. Venezuela is voor een hele generatie verloren gegaan

De Venezolaanse gemeenschap in Mexico groeide de afgelopen jaren snel; van nog geen vijfduizend in 2007 tot zo'n 35.000 nu. De meeste Venezolanen hier ontvluchtten de economische misère in hun eigen land. Het is een in hun ogen vrijwillige ballingschap, al zijn ze er een stuk beter aan toe dan de honderdduizenden minder gefortuneerde landgenoten die de middelen niet hebben om naar Mexico te verhuizen en in buurland Colombia blijven steken.

Middenklasse Nadat veel rijkere Venezolanen de afgelopen jaren vertrokken naar Miami en Panama en armere Venezolanen naar Colombia, is Mexico-Stad, samen met steden als Buenos Aires, een toevluchtsoord voor de middenklasse geworden. In Mexico-Stad vinden ze wat hun hoofdstad Caracas niet (meer) heeft: inkomen, veiligheid, een redelijk functionerende gezondheidszorg en toiletpapier. Zo ook mijn nieuwe buurvrouw, de moeder van Oriana. Ze is enkele maanden geleden uit Caracas vertrokken en neergestreken in het appartement aan de overkant van de hal op mijn verdieping. Ze is achter in de vijftig en dan is het lastig om in Mexico-Stad goed werk te vinden. Dus ze wordt op dit moment nog financieel bijgestaan door haar dochter en poogt verder wat bij te verdienen door zelfgemaakte sieraden te verkopen. Het is geen ideale situatie, maar ze haalt er haar schouders over op. "Alles is beter dan Caracas", vertelde ze me enkele dagen geleden. "Hier is over straat lopen niet levensgevaarlijk, en ziekenhuizen hebben de middelen om je te behandelen." De permanente crisis in Venezuela en de exodus naar Mexico-Stad hebben ervoor gezorgd dat stukjes Venezolaanse cultuur hier snel wortel schieten. Pal om de hoek van mijn appartement bevindt zich sinds kort een Venezolaans koffiehuisje, een van een handvol net geopende. In het noorden van de stad, in een overdekte markt, is zelfs het eerste kraampje dat arepas verkoopt, een Venezolaanse lekkernij. Volgens Oriana en haar vrienden zal hun invloed in de Mexicaanse hoofdstad vrijwel zeker blijven groeien: "We gaan hier voorlopig niet weg. Venezuela is voor een hele generatie verloren gegaan."

