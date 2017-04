'Veiligheid Rotterdamse burgemeester in gevaar'

Volgens het rapport kunnen kwaadwillenden relatief eenvoudig via zijn agenda achterhalen waar de burgemeetser van uur tot uur is. Aboutaleb heeft als mogelijk doelwit van terroristen al jarenlang persoonlijke beveiliging.



Twee jaar geleden zou beveiligingsbedrijf Fox-IT al hebben geconstateerd dat het slecht gesteld is met de digitale beveiliging door onder meer verouderde software. Toch zou die nauwelijks zijn verbeterd. 'Dat dit niet heeft plaatsgevonden neemt de Rekenkamer de gemeente erg kwalijk', aldus het rapport.



In een schriftelijke reactie laat de gemeente Rotterdam aan de Volkskrant weten niet in te gaan op 'een rapport dat niet openbaar is'.

