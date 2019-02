‘Van topfit naar gebroken door burnpits van Defensie’

Dikke zwarte rook stijgt op van een plek waar een grote hoop afval wordt verbrand op de basis Kamp Holland in Afghanistan. Het is een beeld van een ‘burnpit’ op wat tussen 2006 en 2010 de thuisbasis was van de Nederlandse Task Force Uruzgan. Op de basis werkten en woonden destijds rond de 1200 Nederlandse en zo’n 400 Australische militairen.

Sindsdien is een aantal militairen ziek geworden, sommigen ernstig. Velen wijten dit nu aan het inademen van giftige en kankerverwekkende stoffen die vermoedelijk in de rook hebben gezeten.

Het ministerie van defensie heeft daarom begin deze week een meldpunt geopend om deze klachten te inventariseren. Daaruit moet blijken om hoeveel mensen het gaat en of hun gezondheidsproblemen verband houden met de burnpits. Hoeveel meldingen er deze week al zijn binnengekomen, wil een Defensiewoordvoerder nog niet zeggen.

Defensie maakt nu geen gebruik meer van burnpits, maar tijdens eerdere missies in Afghanistan en Irak was afvalverbranding in de open lucht normaal. Niet alleen op Nederlandse bases, maar ook op bijvoorbeeld Amerikaanse bases gebeurde dit. In 2008 kwamen er enkele afvalverbrandingsovens in Kamp Holland, maar die werkten door gebrek aan onderdelen zelden of nooit, concludeert het Amerikaanse ministerie van defensie in een onderzoek uit 2013.

Onder het afval waren allerlei soorten plastic, spuitbussen, kleding, maar ook verf, chemicaliën, banden, afgewerkte olie en kerosine. Veel materialen die bij verbranding dikke rookwolken afgeven, die door veranderlijke windrichtingen regelmatig over de bases werd geblazen.

“Ik denk dat het goed is dat ze nu informatie verzamelen, als je ziet dat de eigen organisatie dat niet doet”, zegt Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM. “Vervolgens ga je met die mensen in gesprek en probeer je zoveel mogelijk informatie te krijgen. Dat is nu belangrijk. Ook voor mij zijn er nog veel vragen.”

Daarvan leek afgelopen maand nog geen sprake. Defensieminister Ank Bijleveld stelde half januari dat het departement nog geen klachten had ontvangen, en zei dat indertijd wel metingen zijn gedaan of er schadelijke stoffen vrijkwamen, maar dat “er toen niks aan de hand bleek”. Bijleveld riep gedupeerden wel op om zich bij Defensie te melden en beloofde “daar serieus naar te kijken, dat is zoals het hoort”.

Korporaal: ‘Een vergoeding zou helpen’

Korporaal Esther diende in 2006 op de militaire vliegbasis in Kandahar, Afghanistan, waar zij ook regelmatig moest werken in de rook en de stank van de burnpits. Kort na haar uitzending en uitdiensttreding kreeg zij het benauwd en moest veel hoesten. Een eerdere melding van haar klachten bij een militaire arts leverde slechts de diagnose op “dat het wel psychisch zal zijn”. Een longarts stelde vast dat zij astma had ontwikkeld, ongebruikelijk voor iemand van 25. “Hij zei dat langdurige blootstelling aan vervuilde lucht hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, maar kon dit nooit met zekerheid zeggen”, aldus Esther, die niet met haar hele naam in de krant wil omdat ze vreest dat haar ziekte de kans op een baan in de toekomst in gevaar brengt.

“In de jaren die volgden, is mijn astma helaas verergerd. Ik werd ook somber omdat ik mij lichamelijk zo slecht voelde.” Uiteindelijk kreeg Esther een zware depressie en een burn-out, en is grotendeels afgekeurd. Ze werkt nu in deeltijd, maar werken en de zorg voor haar gezin valt haar zwaar. “Voor de uitzending was ik topfit, maar nu ben ik ’s avonds helemaal gebroken.” Esther betwijfelt of ze nog iets van haar voormalige werkgever mag verwachten. “Ik heb er niet zo veel vertrouwen in. Defensie is er best wel goed in om verantwoordelijkheden te ontlopen.” De oud-korporaal zou het terecht vinden als er een compensatieregeling komt, en zal zich melden bij het nieuwe meldpunt. “Een vergoeding zou helpen, want ik heb wel schade geleden doordat ik maar beperkt kan werken. Maar mijn gezondheid zal er helaas niet meer beter van worden.”

De volledige naam van Esther is bekend bij de hoofdredactie.